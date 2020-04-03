【ＦＯＣＵＳ】咖啡神話雪崩，瑞幸啟示猶在

【ＦＯＣＵＳ】全球最快ＩＰＯ公司的「小藍杯」－－瑞幸咖啡（Ｌｕｃｋｉｎ），突然自

爆財務造假２２億元（人民幣．下同），周四（２日）於納斯達克股價雪崩近７６％，不單刺激

對手「星爸爸（Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ）」收升近４％，更勢令１月時即發起狙擊的渾水賺得盆滿

缽滿。

以燒錢模式大舉擴張的瑞幸，似蹈當年ＯＦＯ「潮水退去方知誰沒穿泳褲」的覆輒；大股東

陸老闆手中的「神州系」同捲入漩渦。不過，無論暴跌後的瑞幸能否如其所稱「道阻且長，行則

將至」，其差異化、流量攻心等營銷策略都將啟發下一條市場「鯰魚」。



＊股價暴瀉近八成，渾水造空終贏＊



從２０１８年１月開始京滬試營運，到２０１９年５月１７日登陸納斯達克，創下全球最快

上市公司閃電紀錄的瑞幸，昨日突然公告，公司去年第二季至第四季偽造交易行為約２２億元

（幾乎看齊早前披露的首三季主營業務收入２９﹒２９億元），並將矛頭直指首席運營官劉劍。

瑞幸直認自家人造假，股價周四雪崩式暴瀉近７６％，無疑坐實沽空機構渾水早前「欺詐

（Ｆｒａｕｄ）」的指控。早在１月３１日，渾水即引用８９頁的匿名報告稱，動員逾１５００

名全職╱兼職人員對瑞幸９８１間門店的客流記錄顯示，瑞幸去年第三、第四季的每間門店日銷

量分別至少誇大了６９％、８８％。

一早揚言造空瑞幸的渾水，今次無疑賺得盆滿缽滿，其創始人Ｃａｒｓｏｎ Ｂｌｏｃｋ趁

機踩多腳稱，事件再次向美國政策制定者、監管機構和投資者敲響警鐘，「中國公司對我們市場

構成極度高的欺詐風險」。



＊借差異化＋流量攻心後來者居上＊



以燒錢模式大舉擴張的瑞幸（單杯咖啡補貼後僅售約９﹒１元），似正蹈當年共享單車

ＯＦＯ「潮水退去方知誰沒穿泳褲」的覆輒，更將大股東陸正耀手中的「神州系」同捲入漩渦－

－神州租車（００６９９）今早股價一度急跌七成後宣布停牌；其旗下的寶沃汽車，資金鏈恐同

遭拖累。

不過，即使面對可能的集體訴訟和鉅額索賠，瑞幸於致全體夥伴的信中最新稱「道阻且長，

行則將至」，其股價盤後回升逾５％，於內地的各大門店更現排隊等待自取的長龍。

事實上，瑞幸自誕生起短短兩年即擴張分店逾４５００間，並喊出「中國咖啡和美國咖啡的

差距在哪？差在自信」的咖啡宣言，其「互聯網＋新零售」的獨特商業模式，難言渾水指控的

「基礎崩潰（Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｌｙ Ｂｒｏｋｅｎ）」。

暫且不論其財務造假，在新冠肺炎疫情爆發之初，瑞幸「快取即走」的銷售差異性，即顯示

出較競爭對手星爸爸主打的「在別處」哲學，更適應保持社交距離的生活新常態。

此外，其早期力推自家ＡＰＰ才可以下單，以各種優惠攻心吸引消費者流量，並可憑下單大

數據識別對咖啡需求最大的地段，進而進行基於ＬＢＳ（Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｂａｓｅｄ

Ｓｅｒｖｉｃｅ）的區域投放，都為下一條市場「鯰魚」提供啟示。

