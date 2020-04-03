【新冠肺炎】全港酒吧酒館今日下午六時起停業１４天

《經濟通通訊社３日專訊》香港政府昨晚刊憲，引用《預防及控制疾病規例》，於今日下午

六時起，要求所有酒吧和酒館關閉１４天，連餐飲業務處所中賣酒或供應酒類的範圍，以及有侍

酒的會址，均在受禁之列，違者最高可被罰款５萬元及監禁６個月。業界估計，約１２００間持

有「酒吧批註」酒牌的酒吧將要關閉；但至今已有４宗確診的美容業暫時仍未被禁。

食衛局局長陳肇始表示，由３月１９日至４月１日，在１３２宗本地確診病例中，有６９人

涉及酒吧，加上一名４０日大男嬰亦受一名去酒吧的病者傳染，近日酒吧已出現第二代、三代傳

播，認為酒吧屬高風險處所，故政府要求酒吧關閉，以截斷病毒傳播。她強調，當局一直關注酒

吧爆發群組，並未回應直至昨日才宣布關閉酒吧是否「慢半拍」。



＊不排除對美容院發進一步指示＊



醫生兼公民黨立法會議員郭家麒同意政府關閉任何有可能聚眾場所，但認為應支援業界。他

批評政府未指令關閉美容院是「離晒譜」，因美容院風險較酒吧更大。

陳肇始指，當局已將美容院放在表列處所中，未來不排除對美容院等發出進一步指示，又指

今次推出措施時有汲取過去經驗，在平衡公共衛生利益的同時，將對業界及市民的影響減至最低

，希望大家包容。（ｃｌ）

