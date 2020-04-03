  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/04/2020 09:05

【新冠肺炎】全港酒吧酒館今日下午六時起停業１４天

　　《經濟通通訊社３日專訊》香港政府昨晚刊憲，引用《預防及控制疾病規例》，於今日下午
六時起，要求所有酒吧和酒館關閉１４天，連餐飲業務處所中賣酒或供應酒類的範圍，以及有侍
酒的會址，均在受禁之列，違者最高可被罰款５萬元及監禁６個月。業界估計，約１２００間持
有「酒吧批註」酒牌的酒吧將要關閉；但至今已有４宗確診的美容業暫時仍未被禁。
　　食衛局局長陳肇始表示，由３月１９日至４月１日，在１３２宗本地確診病例中，有６９人
涉及酒吧，加上一名４０日大男嬰亦受一名去酒吧的病者傳染，近日酒吧已出現第二代、三代傳
播，認為酒吧屬高風險處所，故政府要求酒吧關閉，以截斷病毒傳播。她強調，當局一直關注酒
吧爆發群組，並未回應直至昨日才宣布關閉酒吧是否「慢半拍」。

＊不排除對美容院發進一步指示＊

　　醫生兼公民黨立法會議員郭家麒同意政府關閉任何有可能聚眾場所，但認為應支援業界。他
批評政府未指令關閉美容院是「離晒譜」，因美容院風險較酒吧更大。
　　陳肇始指，當局已將美容院放在表列處所中，未來不排除對美容院等發出進一步指示，又指
今次推出措施時有汲取過去經驗，在平衡公共衛生利益的同時，將對業界及市民的影響減至最低
，希望大家包容。（ｃｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道02/04/2020
【大象零息】滙控渣打都無息收...食息轉戰債市有乜要留意?
生財有道02/04/2020
【大象零息】滙控停派息惹董事高層不滿 要求重新討論遷冊回港
FOCUS02/04/2020
【FOCUS】「盲搶米」非必要 貴豬貴油方顯真章
生財有道02/04/2020
《開市Good Morning》林家亨：滙控不大機會下試35元
中國故事02/04/2020
《京城近觀》開盤20分鐘賣814套房 北京樓市回暖了？
生財有道01/04/2020
【大象零息】金管局：毋須要求香港銀行暫停派息或回購股份
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - EG 驅蚊帶發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金