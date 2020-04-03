【香港政情】政府褫奪劉夢熊銅紫荊星章

《經濟通通訊社３日專訊》政府刊憲，將前全國政協委員劉夢熊從香港特別行政區授勳及嘉

獎名單剔除，意味他被褫奪於２０１０年獲頒的銅紫荊星章，今天起生效。

７１歲的劉夢熊，被指在２０１３年發信及電郵予時任特首梁振英及廉政專員白韞六，要求

兩人終止對他的刑事調查，涉嫌妨礙司法公正，被判監１８個月，他其後上訴亦被駁回。根據資

料，如果獲授勳人士被定罪而入獄一年或以上，禮賓處處長會啟動褫奪機制，由行政長官批准。

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