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03/04/2020 09:44

【香港政情】政府褫奪劉夢熊銅紫荊星章

　　《經濟通通訊社３日專訊》政府刊憲，將前全國政協委員劉夢熊從香港特別行政區授勳及嘉
獎名單剔除，意味他被褫奪於２０１０年獲頒的銅紫荊星章，今天起生效。
　　７１歲的劉夢熊，被指在２０１３年發信及電郵予時任特首梁振英及廉政專員白韞六，要求
兩人終止對他的刑事調查，涉嫌妨礙司法公正，被判監１８個月，他其後上訴亦被駁回。根據資
料，如果獲授勳人士被定罪而入獄一年或以上，禮賓處處長會啟動褫奪機制，由行政長官批准。
（ｃｌ）

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