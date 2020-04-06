《油金掠影》料達成減產布油重上３０美元，美國就業數據差金微升

《經濟通通訊社６日專訊》市場預料下周產油國將達成減產協議，油價周五（３日）連續第

二個交易日上漲，兩份原油期貨均錄得歷史最大單周百分比升幅。

布蘭特原油期貨急漲４﹒１７美元或１３﹒９％，報每桶３４﹒１１美元。布油全周漲

３６﹒８％，創歷史上最大單周百分比漲幅。

美國原油上漲３﹒０２美元或１１﹒９３％，收報每桶２８﹒３４美元。本周飆升

３１﹒８％，也是有記錄以來的最大漲幅。

沙特牽頭石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）於下周一召開緊急會議，屆時可能會達成相當於全球

供應量１０％的減產協議，即每日減產約１０００萬桶。

不過，國際能源署（ＩＥＡ）署長比羅爾稱，即使減產１０００萬桶╱日，第二季石油庫存

仍將以每日１５００萬桶的速度增加。



＊美元走強限制金漲幅＊



美國疲弱的非農就業數據進一步反映新冠疫情對經濟的影響，金價周五小幅走高。

現貨金升０﹒４％，報每盎司１６１９﹒４０美元。美國黃金期貨漲０﹒５％，收報每盎司

１６４５﹒７０美元。

為控制疫情蔓延，美國多個州份實施嚴格措施導致商店及工廠關閉，美國３月非農就業崗位

減少７０﹒１萬，結束為期１１３個月的史上持續時間最長的就業增長。

隨著疫情持續加劇市場擔憂，美元兌一籃子貨幣繼續走強，料本周將上升逾２％，限制金價

上揚。

其他貴金屬，鈀金下挫２﹒１％，報每盎司２１６６﹒３７美元，全周將下跌４﹒８％。

鉑金下跌１﹒５％，報每盎司７１６﹒２３美元，本周迄今下跌３﹒２％。白銀下滑１﹒４％，

報每盎司１４﹒３３美元。（ｆｚ）

