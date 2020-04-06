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即市新聞

06/04/2020 07:50

《油金掠影》料達成減產布油重上３０美元，美國就業數據差金微升

　　《經濟通通訊社６日專訊》市場預料下周產油國將達成減產協議，油價周五（３日）連續第
二個交易日上漲，兩份原油期貨均錄得歷史最大單周百分比升幅。
　　布蘭特原油期貨急漲４﹒１７美元或１３﹒９％，報每桶３４﹒１１美元。布油全周漲
３６﹒８％，創歷史上最大單周百分比漲幅。
　　美國原油上漲３﹒０２美元或１１﹒９３％，收報每桶２８﹒３４美元。本周飆升
３１﹒８％，也是有記錄以來的最大漲幅。
　　沙特牽頭石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）於下周一召開緊急會議，屆時可能會達成相當於全球
供應量１０％的減產協議，即每日減產約１０００萬桶。
　　不過，國際能源署（ＩＥＡ）署長比羅爾稱，即使減產１０００萬桶╱日，第二季石油庫存
仍將以每日１５００萬桶的速度增加。

＊美元走強限制金漲幅＊

　　美國疲弱的非農就業數據進一步反映新冠疫情對經濟的影響，金價周五小幅走高。
　　現貨金升０﹒４％，報每盎司１６１９﹒４０美元。美國黃金期貨漲０﹒５％，收報每盎司
１６４５﹒７０美元。
　　為控制疫情蔓延，美國多個州份實施嚴格措施導致商店及工廠關閉，美國３月非農就業崗位
減少７０﹒１萬，結束為期１１３個月的史上持續時間最長的就業增長。
　　隨著疫情持續加劇市場擔憂，美元兌一籃子貨幣繼續走強，料本周將上升逾２％，限制金價
上揚。
　　其他貴金屬，鈀金下挫２﹒１％，報每盎司２１６６﹒３７美元，全周將下跌４﹒８％。
鉑金下跌１﹒５％，報每盎司７１６﹒２３美元，本周迄今下跌３﹒２％。白銀下滑１﹒４％，
報每盎司１４﹒３３美元。（ｆｚ）

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