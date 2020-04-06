《華爾街內望》上月就業職位大幅削減，美股下跌道指收挫３６０點

《經濟通通訊社６日專訊》新冠肺炎疫情令美國史上最長的就業增長周期結束，加劇市場對

經濟嚴重萎縮的憂慮，美股三大指數周五（３日）跌超過１﹒５％。

道指收跌３６０﹒９１點或１﹒６９％，報２１０５２點。標指收跌３８﹒２５點或

１﹒５１％，報２４８８點。納指收跌１１４點或１﹒５３％，報７３７３點。美國各證交所

成交共１１５﹒７億股，惟過去二十個交易日的日均成交量為１５７﹒５億股。

當中標指依舊較上月中的歷史高位跌近２７％，市值蒸發約７萬億美元。華爾街恐懼指標的

ＶＩＸ指數收報４６﹒８，創上月初以來最低。

美國勞工部公布上月就業崗位驟降７０﹒１萬，但數據並未完全反映疫情給予經濟造成的損

害，因為就業報告僅考慮上月中前的情況。

上周美國總統特朗普在白宮會見美國石油企業高管，並表示沙特王儲穆罕默德、俄羅斯總統

普京都希望採取行動，穩定全球石油市場，而今年油價已跌約三分二。

板塊方面，標指公用股跌３﹒６％，材料股、金融股均跌超過２％，必需消費品股漲

０﹒５％。

個股方面，迪士尼本月將暫時裁掉部分美國員工，收跌３％。特斯拉提前Ｍｏｄｅｌ Ｙ的

生產及交付計劃，收漲５﹒６％。由聯合技術和雷神合併而成的Ｒａｙｔｈｅｏｎ下調今年航空

航天部門的盈利預測，收跌７﹒７５％。

指標十年期美債收益率跌５﹒６個基點，報０﹒５７１４％。（ａｌ）

