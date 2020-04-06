美股道指期貨彈８００點，刺激港股飆５８６點２３８２２三周高位

《經濟通通訊社６日專訊》人行上周五（３日）收市後公布分兩次定向下調存款準備金率共

１個百分點，釋放長期資金約４０００億元人民幣，加上過去周末歐美新冠疫情的死亡率稍降，

緩和市場氣氛，帶動港股今早高開３２２點，報２３５５８點。午後，美股三大指數期貨再度急

彈，道指期貨最新報２１７８０點，升８２３點，標普期貨最新報２５８０點，升９７點；納指

期貨升３１９點，最新報７８４２點。

此外，亞太區股市造好。日股午市持續飈升，尾市升幅更顯著擴大，並於全日最高位收市。

日經２２５指數全日收報１８５７６，急漲７５６點或４﹒２４％。

受外圍帶動，現時恆生指數報２３８２２點，升５８６點或升２﹒５２％，主板成交

５９２﹒９０億元。恆指破２０天線（約２３３５０點）兼創近三星期高位。國企指數報

９６９０點，升１９９點或升２﹒１０％。

當中藍籌股全線上揚，地產股、石油股及長和系表現最為搶鏡，太古Ａ（０００１９）更飆

６﹒５５％，報５１﹒２５元為表現最佳藍籌。



表列十大升幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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太古Ａ （０００１９） ５１﹒２５元 升６﹒５５％

長和 （００００１） ５５﹒９０元 升６﹒４８％

中國聯通（００７６２） ５﹒１２元 升５﹒７９％

瑞聲科技（０２０１８） ４１﹒９５元 升５﹒４０％

申洲國際（０２３１３） ８１﹒８５元 升５﹒０７％



銀河娛樂（０００２７） ４３﹒０５元 升５﹒００％

長江基建（０１０３８） ４４﹒３５元 升４﹒９７％

中華煤氣（００００３） １３﹒６８元 升４﹒７５％

創科實業（００６６９） ５０﹒６５元 升４﹒６５％

中海油 （００８８３） ８﹒９４元 升４﹒４４％

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（ｋｓ）

