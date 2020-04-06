武漢即將復工，港股高開３２２點報２３５５８點，國指升１３９點

《經濟通通訊社６日專訊》武漢是內地受新冠肺炎疫情衝擊最嚴重的城市，即將於本周三（

８日）正式解封，武漢通過聯合金融機構建立首期２００億元人民幣紓困資金、貼息補貼、減費

緩繳等措施，幫助企業渡過難關、平穩發展。亞洲股市今早普遍高走，日經升４６８點，首爾漲

４２點，港股方面今早高開３２２點，內房股份造好，碧桂園（０２００７）高開逾

３﹒３７％為開市表現最佳股份，中海外（００６８８）高開３％。恆生指數報２３５５８點，

升３２２點或升１﹒３９％，主板成交１６﹒６９億元。國企指數報９６３１，升１３９點或升

１﹒４７％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒５８％，報３８﹒５元；港交所

（００３８８）升０﹒６８％，報２３８元；騰訊控股（００７００）升０﹒９６％，報３８０

元；中移動（００９４１）升１．０５，報６１﹒３元；友邦保險（０１２９９）升

１﹒２８％，報７１﹒１元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 變幅 現價

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碧桂園 （０２００７） 升３﹒３７％ ９﹒５０元

中生製藥（０１１７７） 升３﹒０４％ １０﹒８６元

中國旺旺（００１５１） 升３﹒０２％ ５﹒４７元

中海外 （００６８８） 升３﹒００％ ２５﹒７５元

申洲國際（０２３１３） 升２﹒９５％ ８０﹒２０元

吉利汽車（００１７５） 升２﹒７６％ １１﹒１８元

中信股份（００２６７） 升２﹒５０％ ７﹒８０元

新世界 （０００１７） 升２﹒４８％ ８﹒６８元

舜宇光學（０２３８２） 升２﹒４４％ １０９﹒００元

中石油 （００８５７） 升２﹒４２％ ２﹒９６元

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（ｕｌ）

