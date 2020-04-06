《盤後部署》油股或領軍，惟Ａ股復市限制港股升幅

《經濟通通訊社６日專訊》人行公布分兩次定向下調存款準備金率１個百分點，消息刺激今

日港股高開高走，今早高開３２２點，報２３５５８點，重上廿天線（約２３３３０點），雖然

升幅一度收窄，惟中資電訊股獲野村唱好落獲，加上匯控（００００５）及騰訊（００７００）

反彈，帶領大市氣氛；午後長和（００００１）及同系急起直追，最終恆生指數收報２３７４９

，升５１３點或升２﹒２１％，主板成交８６８﹒１４億元。國企指數報９６５２，升１６１點

或升１﹒７０％。

內地股市因清明節關係休市。



＊中東俄國傳達協議油價反彈，標指最差時料再跌千點＊



自俄羅斯與中東國家鬧翻後，國際油價連日下挫，更曾失守３０美金關口，市場關注近期油

組開會信息，根據外地媒體《ＣＮＢＣ》引述俄羅斯主權基金負責人表示，中東與莫斯科已經「

非常接近」達成一項協議，消息刺激油價在亞洲時段午後高走。但有分析指出，就算沙俄兩國願

意減產，美國態度也是決定性關鍵，因為假如美國仍然維持甚至增加岩頁油產量，那麼對油價而

言還是於事無補，目前美國未有任何表態，但假如美國仍選擇不減產的話，隨著儲存燃油空間逐

步減少，生產商亦被迫選擇減產應對。

另一方面，美股走勢仍成為投資者關注對象，古根海姆合夥公司首席投資者官斯柯特早前發

表一份報告指出，美股最差的時候還未到來，在其模型估計底下，標普指數有機會再跌多千點。

他解釋，只要市場看到失業率上升，經濟增長和盈利衰退時候，將會製造第二輪恐，其中航空業

、酒店業及賭業股可能受打擊的情況最嚴重，就算大市回升，都未必能重返疫情爆發前的景象。

但他對於市場目前能喘定感到意外，因為大部分企業現時處於關門狀態，企業股價應該會再「下

」一城。



＊油價反彈油股或開車，留意相關Ｃａｌｌ輪＊



下午傳來市場消息，有指中東與俄羅斯有機會達成減產協議，刺激國際油價上揚，「三桶油

」今日升２％至４％不等，假如消息落實，國際有價有機會重返４０元美金水平亦有機會，但關

鍵在於美國總統特朗普會否合作一同減產，否則此消彼長，油價仍然是煲「無米粥」。投資者可

以現時找尋一些價外、日子長的「三桶油」Ｃａｌｌ輪，小注入手可能是刀仔鋸大樹的機會。相

信明日大市將由油股領軍，惟Ａ股復市，預料港股升幅有限，待企穩二萬四後再觀望數日，才開

好倉亦不遲。（ｕｌ）

