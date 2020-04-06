【大象零息】傳聯儲局開始壓力測試，美國各銀行建議維持派息

《經濟通通訊社６日專訊》據《金融時報》引述消息人士指，美國各大銀行於今日向聯儲局
提交壓力測試的資本計劃，並建議維持股息政策不變。
據悉，歐洲央行因應疫情要求歐洲各大銀行，於１０月前不可派發股息及進行回購，確保有
充足資金應對疫情衝擊，令美國各大銀行有壓力。不過花旗、大摩、高盛等大行近日皆表示資本
充裕，希望維持股息政策不變。
《華爾街日報》亦引述消息人士指，聯儲局不太可能規定美國大型銀行暫停派息。（ａｌ）
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