【大象零息】傳聯儲局開始壓力測試，美國各銀行建議維持派息

《經濟通通訊社６日專訊》據《金融時報》引述消息人士指，美國各大銀行於今日向聯儲局

提交壓力測試的資本計劃，並建議維持股息政策不變。

據悉，歐洲央行因應疫情要求歐洲各大銀行，於１０月前不可派發股息及進行回購，確保有

充足資金應對疫情衝擊，令美國各大銀行有壓力。不過花旗、大摩、高盛等大行近日皆表示資本

充裕，希望維持股息政策不變。

《華爾街日報》亦引述消息人士指，聯儲局不太可能規定美國大型銀行暫停派息。（ａｌ）

