【油市博奕】庫德洛：特朗普將保護美國產油業，不會下令減產

《經濟通通訊社６日專訊》美國白宮經濟顧問庫德洛上周五（３日）表示，總統特朗普將解
決其他國家在能源市場上的共謀行動，防止衝擊美國能源生產商，華府亦不會向石油和天然氣公
司下令減產。
他認為，特朗普與沙特和俄羅斯在石油問題上的對話，沒有理由不會產生任何結果。他強調
，對任何可能損害美國利益，石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）內外其他國家的共謀企圖行動，總
統都會立即採取行動，保護美國利益。（ａｌ）
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