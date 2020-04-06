【全球放水】新加坡宣布第三輪刺激措施，涉資３６億美元

《經濟通通訊社６日專訊》新加坡今日宣布第三輪刺激措施，涉資５１億新加坡元，即３６
億美元，緩解新冠肺炎爆發引起的經濟損害，具體措施包括月內為所有公司提供更高的工資補貼
、免除企業的租金及外籍勞工稅、所有國民派發現金，每人６００新加坡元。
今次額外支出將使該國的年度預算赤字達至４４３億新加坡元，即３０８億美元，佔經濟增
長８﹒９％，政府將從儲備中再提取４０億新加坡元，即２９億美元資助新措施。（ａｌ）
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