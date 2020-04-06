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即市新聞

06/04/2020 16:18

【大熊來了】市場憧憬美國疫情好轉，美期亞洲收市時段仍漲近４％

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普及副總統彭斯周日（５日）表示，美國新冠肺炎
疫情開始有企穩跡象，紐約死亡病例亦按日減少。市場憧憬美國疫情好轉，美股期貨於亞洲收市
時段仍漲近４％。
　　道指６月期貨現升３﹒６１％或７５７點，報２１７１４點。標指６月期貨現漲３﹒５７％
或８８點，報２５７１點。納指６月期貨現跌３﹒７５％或２８２點，報７８０５點。
　　歐洲股市開市初段高走，德國ＤＡＸ指數升３﹒７６％或２５７點，報９８８３點。法國　
ＣＡＣ　４０指數漲３﹒２１％或１３３點，報４２８７點。倫敦富時１００指數揚１﹒８２％
或９８點，報５５５１４點。
　　亞洲股市今日全線向好，韓國綜合股指收升３﹒８５％或６６點，報１７９１點。日經平均
指數收升４﹒２４％或７５６點，報１８５７６點。澳洲Ｓ＆Ｐ╱ＡＳＸ　２００指數收升
４﹒３３％或２１９點，報５２８６點。
　　俄羅斯主權基金總裁德米特理耶夫指，沙特與俄羅斯非常接近達成減產協議，不過油價亞洲
時段走勢反覆。布倫特原油期貨現跌３﹒２２％或１﹒１美元，報３３﹒０１美元。紐約原油期
貨現跌２﹒９３％或０﹒８３美元，報２７﹒５１美元。（ａｌ）

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