【大熊來了】市場憧憬美國疫情好轉，美期亞洲收市時段仍漲近４％

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普及副總統彭斯周日（５日）表示，美國新冠肺炎

疫情開始有企穩跡象，紐約死亡病例亦按日減少。市場憧憬美國疫情好轉，美股期貨於亞洲收市

時段仍漲近４％。

道指６月期貨現升３﹒６１％或７５７點，報２１７１４點。標指６月期貨現漲３﹒５７％

或８８點，報２５７１點。納指６月期貨現跌３﹒７５％或２８２點，報７８０５點。

歐洲股市開市初段高走，德國ＤＡＸ指數升３﹒７６％或２５７點，報９８８３點。法國

ＣＡＣ ４０指數漲３﹒２１％或１３３點，報４２８７點。倫敦富時１００指數揚１﹒８２％

或９８點，報５５５１４點。

亞洲股市今日全線向好，韓國綜合股指收升３﹒８５％或６６點，報１７９１點。日經平均

指數收升４﹒２４％或７５６點，報１８５７６點。澳洲Ｓ＆Ｐ╱ＡＳＸ ２００指數收升

４﹒３３％或２１９點，報５２８６點。

俄羅斯主權基金總裁德米特理耶夫指，沙特與俄羅斯非常接近達成減產協議，不過油價亞洲

時段走勢反覆。布倫特原油期貨現跌３﹒２２％或１﹒１美元，報３３﹒０１美元。紐約原油期

貨現跌２﹒９３％或０﹒８３美元，報２７﹒５１美元。（ａｌ）

