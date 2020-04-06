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06/04/2020 08:47

【紓困措施】財爺籲企業和個人為未來６個月經濟情況做好準備

　　在疫情困境下，大家都想知何時見曙光。財爺陳茂波昨日（５日）提醒，企業和個人宜及早
為未來６個月經濟情況可能還未能扭轉，做好準備。換言之，大家或要捱到１０月。
　　正因認為疫情對經濟打擊大，港府要加大力度撐企業、保就業，港府高層連日來密密開會，
商討第二輪防疫抗疫基金的措施，包括如何保住打工仔的飯碗；據悉，有關措施或本周公布。《
香港經濟日報》

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