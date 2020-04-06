【大象零息】張華峰促港府，就匯豐停息向英交涉

匯控（００００５）暫停派息事件繼續發酵，繼有小股東組成聯盟維權，提出保留以股代息
後，立法會議員張華峰亦表示，已去信要求港府與英國交涉，維護小股東權益。
張華峰在社交網站上發文指，就匯豐及渣打（０２８８８）除淨後撤回派息，已去信財庫局
及證監會，要求政府積極與英國交涉，他亦會在本周特別財委會上向政府追問今次事宜。
《香港經濟日報》
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