【新冠肺炎】滯留秘魯６５人抵港，亞博館檢測

秘魯因新冠肺炎疫情，上月１６日起封城，迄今逾半月，６５名滯留當地的港人昨日

（５日）經倫敦轉乘專機返抵港，並隨即送往大嶼山的亞洲博覽館接受病毒檢測。

另外，返港人士昨晚起集中在亞博館檢測新冠肺炎病毒，擴大接收疑似病人，而隨本港確診

個案數字續升，港府冀本月內可於駿洋邨增加逾１６００個檢疫單位。《香港經濟日報》

