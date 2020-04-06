【新冠肺炎】限聚令一周巡查９５８３次，零檢控

為遏制新冠肺炎疫情，港府早前實施「限聚令」。惟昨（５日）在旺角、中環等區發現仍有
外傭聚集，有警方派發傳單和勸喻外傭避免逾４人聚集。
而港府由上周日（２９日）起實施「限聚令」以來，截至周日零時，政府共巡查９５８３次
，合共作出１２９１次勸喻，但未有發出任何定額罰款及作出檢控。行政會議成員林正財昨指，
控制疫情不可單靠政府，市民不應採取「蠱惑」的態度，以應對政府的防疫措施。
《香港經濟日報》
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