【新冠肺炎】會德豐：網上賣樓，是未來重要課題

新冠肺炎疫情未知何時完結，地產行業亦求變，會德豐地產常務董事黃光耀認為，網上賣樓
將會是業界未來一個重要課題，值得去研究。他又指，在低息及量寬環境下，疫情只會令樓價輕
微調整。
新冠肺炎衝擊下，一手新盤難以推售，不過，會德豐地產上月仍決定推出將軍澳日出康城全
新樓盤ＯＣＥＡＮ ＭＡＲＩＮＩ，可以進行網上登記，並首次引入網上睇示範單位，讓足不出
戶的買家可以睇樓。不過，現時銷售最後一步繳付訂金以及簽約仍須買家到售樓處現場。
《香港經濟日報》
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道03/04/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
|中國故事03/04/2020
【中概噩夢】北京瑞幸實測：店面排人龍搶用優惠券 App故障
|生財有道03/04/2020
《嚟緊炒D乜》維亞生物高增長且估值大落後 4元以下開始吸納
|FOCUS03/04/2020
【FOCUS】咖啡神話雪崩 瑞幸啟示猶在
|生財有道03/04/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：油價短期上望30美元
|中國故事03/04/2020
【中概噩夢】瑞幸財務造假股價雪崩 中概股人人自危搬家潮料加速
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰