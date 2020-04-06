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06/04/2020 08:56

【新冠肺炎】會德豐：網上賣樓，是未來重要課題

　　新冠肺炎疫情未知何時完結，地產行業亦求變，會德豐地產常務董事黃光耀認為，網上賣樓
將會是業界未來一個重要課題，值得去研究。他又指，在低息及量寬環境下，疫情只會令樓價輕
微調整。
　　新冠肺炎衝擊下，一手新盤難以推售，不過，會德豐地產上月仍決定推出將軍澳日出康城全
新樓盤ＯＣＥＡＮ　ＭＡＲＩＮＩ，可以進行網上登記，並首次引入網上睇示範單位，讓足不出
戶的買家可以睇樓。不過，現時銷售最後一步繳付訂金以及簽約仍須買家到售樓處現場。
《香港經濟日報》

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