【新冠肺炎】新地商場３月再減租，續留意疫情影響與商戶保持溝通

《經濟通通訊社６日專訊》新地（０００１６）表示，繼２月為商場商戶按個別情況減免三
至五成的基本租金後，鑑於疫情仍然持續嚴峻，已在３月按個別行業及商戶的實際情況進行租金
寬減，期望能減輕商戶，特別是中小企的經營壓力，尤其聘用大批前線員工的商戶，希望能盡量
保障一般員工生計。
新地表示，會繼續留意４月及其後疫情對各行業的影響，並積極與商戶保持密切溝通，提供
適切的紓困措施，與港人共渡時艱。（ｂｉ）
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