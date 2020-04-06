【新冠肺炎】新地商場３月再減租，續留意疫情影響與商戶保持溝通

《經濟通通訊社６日專訊》新地（０００１６）表示，繼２月為商場商戶按個別情況減免三

至五成的基本租金後，鑑於疫情仍然持續嚴峻，已在３月按個別行業及商戶的實際情況進行租金

寬減，期望能減輕商戶，特別是中小企的經營壓力，尤其聘用大批前線員工的商戶，希望能盡量

保障一般員工生計。

新地表示，會繼續留意４月及其後疫情對各行業的影響，並積極與商戶保持密切溝通，提供

適切的紓困措施，與港人共渡時艱。（ｂｉ）

