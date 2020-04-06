【新冠肺炎】陳智思：政府仍可擴大防疫措施，如關非必要業務商店

《經濟通通訊社６日專訊》行政會議召集人陳智思表示，政府仍然可以擴大防疫措施，包括
限制餐廳只准做外賣服務、或限制所有非必要業務的商店暫停營業數星期，令市民大部分時間只
留在家中。他指出，有關做法會做成經濟損失，亦會散播恐慌，但認為若有需要，政府有必要推
出有關措施。
他續指，香港可能面臨破產和失業人數急劇上升的情況，政府經常處於兩難情況，要考慮可
能會犧牲大量中小微企，或冒著醫院超出負荷和多人死亡的風險。（ｃｗ）
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