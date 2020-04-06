  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/04/2020 16:43

【新冠肺炎】葉氏化工：酒精搓手液等消毒產品將於本月中推出

　　《經濟通通訊社６日專訊》葉氏化工（００４０８）副行政總裁葉鈞於電話業績發布會表示
，最近國際油價波動對溶劑業務有少許影響，但由於並不是所有原材料都受油價影響，加上油墨
等其他業務受惠於油價下跌，因此油價波動對集團整體影響不大。
　　至於集團於年初進一步增持中國汽車保養連鎖品牌大嘜養車，持股比例由３９％增至
６１％，成為最大的單一控股股東。他表示，集團於去年底有８５間大嘜養車店舖，今年初計劃
擴充至１５０間，雖然受新冠肺炎疫情影響，但他強調暫時不會調整目標，又指現時大嘜養車已
完全復工。
　　集團即將推出自家品牌「葉士ＥＵＣＡ」，提供高效能消毒殺菌產品如酒精搓手液及消毒噴
霧等產品。他指出，集團在疫情期間一直都有製造相關產品及捐贈給不同機構。他認為，集團在
化工方面擁有優勢，將會繼續生產及推出市場。他指出，消毒產品將會在本月中推出，暫時或會
聯絡本港知名的網購平台及零售商等出售。
　　至於疫情對集團業務的影響，他指出，疫情對今年首季的業務影響不大，因為有大部份都已
經在去年簽訂合約及價格，比較擔心的是第二季的情況。他續指，由於下游客戶的生意一般，對
集團產品的需求亦減少，但油墨業務的表現會較好，因為油墨涉及更多民生用品，復甦得較快，
而現時塗料及溶劑業務的產能只恢復到５０－６０％。
　　集團派息政策方面，他強調，集團一直都無意改變派息政策，未來亦會繼續維持現時的派息
比率。（ｃｗ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道06/04/2020
【大象零息】Webb:匯控停派息不違法 股東興訴訟屬浪費金錢
生財有道06/04/2020
人行降準藍籌股全升 港股全日飆513點收23749重上廿天線
生財有道06/04/2020
【大象零息】小股東組聯盟促匯控回應訴求 冀以5%股份召EGM
FOCUS06/04/2020
【FOCUS】降準悄刪「不搞大水漫灌」 人幣兌美元或見7.2
生財有道06/04/2020
《開市Good Morning》溫傑：期油ETF不用高追
興證快訊06/04/2020
匯控取消派息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - Youduud發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金