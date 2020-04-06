【新冠肺炎】葉氏化工：酒精搓手液等消毒產品將於本月中推出

《經濟通通訊社６日專訊》葉氏化工（００４０８）副行政總裁葉鈞於電話業績發布會表示

，最近國際油價波動對溶劑業務有少許影響，但由於並不是所有原材料都受油價影響，加上油墨

等其他業務受惠於油價下跌，因此油價波動對集團整體影響不大。

至於集團於年初進一步增持中國汽車保養連鎖品牌大嘜養車，持股比例由３９％增至

６１％，成為最大的單一控股股東。他表示，集團於去年底有８５間大嘜養車店舖，今年初計劃

擴充至１５０間，雖然受新冠肺炎疫情影響，但他強調暫時不會調整目標，又指現時大嘜養車已

完全復工。

集團即將推出自家品牌「葉士ＥＵＣＡ」，提供高效能消毒殺菌產品如酒精搓手液及消毒噴

霧等產品。他指出，集團在疫情期間一直都有製造相關產品及捐贈給不同機構。他認為，集團在

化工方面擁有優勢，將會繼續生產及推出市場。他指出，消毒產品將會在本月中推出，暫時或會

聯絡本港知名的網購平台及零售商等出售。

至於疫情對集團業務的影響，他指出，疫情對今年首季的業務影響不大，因為有大部份都已

經在去年簽訂合約及價格，比較擔心的是第二季的情況。他續指，由於下游客戶的生意一般，對

集團產品的需求亦減少，但油墨業務的表現會較好，因為油墨涉及更多民生用品，復甦得較快，

而現時塗料及溶劑業務的產能只恢復到５０－６０％。

集團派息政策方面，他強調，集團一直都無意改變派息政策，未來亦會繼續維持現時的派息

比率。（ｃｗ）

