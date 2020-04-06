【本港樓市】「限聚令」下，十大屋苑周末成交錄單位數八周新低　

《經濟通通訊社６日專訊》在「限聚令」下，大部分市民選擇留家避疫，睇樓活動大減，加

上願意大幅減價的業主早於２月及３月擴大議幅，平價筍盤早已被市場吸納，因上在剛過去的清

明節周末，十大屋苑整體交投量回落至單位數字。



＊中原：６屋苑零成交＊



中原地產於剛過去的周末，十大屋苑僅錄得７宗成交，按周下跌５３﹒３％，創８周新低，

多達６個屋苑捧蛋收場。嘉湖山莊成交最多，錄得４宗，美孚新邨、麗港城及映灣園各錄１宗交

投。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手未來走勢還看疫情發展。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（４月４至４月５日）十大指標屋苑錄得８

宗二手買賣個案，較上周末（３月２８至３月２９日）的１１宗減少３宗或２７％，連跌兩周重

返單位數字，並為２月中以來近８周最少。利嘉閣地產總裁廖偉強相信要待「限聚令」解封，交

投才可望出現較明顯反彈。



＊美聯錄約１２宗買賣＊



不過，據美聯物業分行統計，剛過去的周末十大藍籌屋苑錄得約１２宗買賣成交，雖然較上

周末錄得約１５宗減少約２０％，但仍連續第８個周末維持雙位數水平。至於按１５大屋苑統計

，周末則錄得約１５宗買賣成交，按周亦減少約２１﹒１％。（ｃｌ）

