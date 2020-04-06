  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/04/2020 09:13

【本港樓市】「限聚令」下，十大屋苑周末成交錄單位數八周新低　

　　《經濟通通訊社６日專訊》在「限聚令」下，大部分市民選擇留家避疫，睇樓活動大減，加
上願意大幅減價的業主早於２月及３月擴大議幅，平價筍盤早已被市場吸納，因上在剛過去的清
明節周末，十大屋苑整體交投量回落至單位數字。

＊中原：６屋苑零成交＊

　　中原地產於剛過去的周末，十大屋苑僅錄得７宗成交，按周下跌５３﹒３％，創８周新低，
多達６個屋苑捧蛋收場。嘉湖山莊成交最多，錄得４宗，美孚新邨、麗港城及映灣園各錄１宗交
投。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手未來走勢還看疫情發展。
　　綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（４月４至４月５日）十大指標屋苑錄得８
宗二手買賣個案，較上周末（３月２８至３月２９日）的１１宗減少３宗或２７％，連跌兩周重
返單位數字，並為２月中以來近８周最少。利嘉閣地產總裁廖偉強相信要待「限聚令」解封，交
投才可望出現較明顯反彈。

＊美聯錄約１２宗買賣＊

　　不過，據美聯物業分行統計，剛過去的周末十大藍籌屋苑錄得約１２宗買賣成交，雖然較上
周末錄得約１５宗減少約２０％，但仍連續第８個周末維持雙位數水平。至於按１５大屋苑統計
，周末則錄得約１５宗買賣成交，按周亦減少約２１﹒１％。（ｃｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道03/04/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
中國故事03/04/2020
【中概噩夢】北京瑞幸實測：店面排人龍搶用優惠券 App故障
生財有道03/04/2020
《嚟緊炒D乜》維亞生物高增長且估值大落後 4元以下開始吸納
FOCUS03/04/2020
【FOCUS】咖啡神話雪崩 瑞幸啟示猶在
生財有道03/04/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：油價短期上望30美元
中國故事03/04/2020
【中概噩夢】瑞幸財務造假股價雪崩 中概股人人自危搬家潮料加速
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - Youduud發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金