【大象零息】Ｗｅｂｂ：匯控停派息不違法，股東興訴訟屬浪費金錢

《經濟通通訊社６日專訊》匯控（００００５）因應英國監管機構要求而取消派息，激發一

眾小股東不滿並組成大聯盟維權。獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ在該聯盟的社交群組內留言

指，匯控取消派息之舉乃屬法律權力範圍內，直指不要浪費金錢在法律行動上。

他稱，匯控保留盈利，將來仍會作出派息及回購，除非匯控宣布破產，否則集團資金不會消

失，仍屬於匯控股東擁有。至於部份依賴匯控股息收入的投資者，或可以選擇沽出部分股票來籌

集現金，如每２４股賣出１股，所得的現金與已被取消的股息相若。

對於有小股東爭取「以股代息」，他形容此做法只是「將一個薄餅切細分成更多份」，看似

有額外股份，但實質只產生更多「碎股」，對股價無補於事。

不過，金管局前總裁任志剛接受本地傳媒訪問時稱，對英國監管機構突然叫停銀行派息，以

應對經濟危機的做法感到不解，認為除暫停派息外，尚有許多方法可以做，包括調控資本充足、

流動資金及槓桿等，以增加銀行信貸，支持經濟。

他又質疑母公司與子公司雖身處兩地，但子公司作為母公司賺錢旗艦，在監管上會否存在利

益衝突，他認為既然香港子公司「養起」母公司，總部應該遷冊回香港。（ｙｗ）

