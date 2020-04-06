【新冠肺炎】袁國勇：本港第三波疫情或由內地傳入所導致

《經濟通通訊社６日專訊》港大微生物學系講座教授袁國勇日前出席電台節目後表示，近日
在廣東省出現不明源頭個案，或屬歐美輸入個案，相信內地將出現新一波疫情，在香港完成第二
波完結後，或由內地傳入導致第三波疫情，他亦指有關循環將會維持，直至有效疫苗出現，或群
體免疫力達６成以上才停止。
早前他批評有官員輕視疫情，並形容為「唔見棺材唔流眼淚」，他就用詞太激烈致歉，並表
示因為對疫情發展緊張才說出上述的說話。（ｂｎ）
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