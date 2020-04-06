【新冠肺炎】消息指秘魯返港群組中５人確診

《經濟通通訊社６日專訊》滯留秘魯的６５名香港人於昨日回港後，其後便由專車送往亞洲

博覽館接受測試。消息指，最少５人確診新型冠狀病毒肺炎。

６５名乘搭特區政府安排專機從秘魯回港人士昨日（５日）下午安全抵港，並在抵港後隨即

送往衛生防護中心設於亞洲國際博覽館的檢測中心接受新型肺炎測試。如檢測結果為陰性，他們

可返回家居或到指定地點繼續完成１４天強制檢疫。（ｂｎ）

