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06/04/2020 16:35

【新冠肺炎】本港新增２４宗確診個案，累計９１５宗

　　《經濟通通訊社６日專訊》衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增２４宗
確診個案，當中包括１０女１４男，亦有學生、外傭和５位從秘魯回港人士，累計９１５宗。
　　她表示，該５位從秘魯回港人士中，有３人曾參加星晨旅遊的旅行團，其餘１８名團友將入
住檢疫中心，另外亦有從日本等外地回港人士對新型冠狀病毒肺炎呈陽性反應，亦有一位於銅鑼
灣皇室堡工作的男性確診，他亦曾經到銅鑼灣ＣＥＯ卡拉ＯＫ。（ｂｎ）

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