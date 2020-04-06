【新冠肺炎】本港新增２４宗確診個案，累計９１５宗

《經濟通通訊社６日專訊》衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增２４宗

確診個案，當中包括１０女１４男，亦有學生、外傭和５位從秘魯回港人士，累計９１５宗。

她表示，該５位從秘魯回港人士中，有３人曾參加星晨旅遊的旅行團，其餘１８名團友將入

住檢疫中心，另外亦有從日本等外地回港人士對新型冠狀病毒肺炎呈陽性反應，亦有一位於銅鑼

灣皇室堡工作的男性確診，他亦曾經到銅鑼灣ＣＥＯ卡拉ＯＫ。（ｂｎ）

