【新冠肺炎】本港新增２４宗確診個案，累計９１５宗

《經濟通通訊社６日專訊》衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增２４宗
確診個案，當中包括１０女１４男，亦有學生、外傭和５位從秘魯回港人士，累計９１５宗。
她表示，該５位從秘魯回港人士中，有３人曾參加星晨旅遊的旅行團，其餘１８名團友將入
住檢疫中心，另外亦有從日本等外地回港人士對新型冠狀病毒肺炎呈陽性反應，亦有一位於銅鑼
灣皇室堡工作的男性確診，他亦曾經到銅鑼灣ＣＥＯ卡拉ＯＫ。（ｂｎ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道06/04/2020
【大象零息】Webb:匯控停派息不違法 股東興訴訟屬浪費金錢
|生財有道06/04/2020
人行降準藍籌股全升 港股全日飆513點收23749重上廿天線
|生財有道06/04/2020
【大象零息】小股東組聯盟促匯控回應訴求 冀以5%股份召EGM
|FOCUS06/04/2020
【FOCUS】降準悄刪「不搞大水漫灌」 人幣兌美元或見7.2
|生財有道06/04/2020
《開市Good Morning》溫傑：期油ETF不用高追
|興證快訊06/04/2020
匯控取消派息
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰