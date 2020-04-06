《小傳日記》人行再降準，魚缸飆到盡；減產有著落，油佬向上托！

《小傳日記》神州人行上星期五（３日）公布分兩次定向下調存款準備金率共１個百分點，

釋放長期資金約４０００億銀人仔。另外，歐美係剛過去嘅周末新冠疫情死亡率增速稍降，緩和

「孖屐」緊張嘅氣氛，帶動魚缸今早高開３２２點，報２３５５８點。午後，魚缸表現愈來愈搶

鏡。花旗國總統特朗普話當地疫情見轉趨穩定，紐約嘅病例增長仲已經減緊，聞訊後美股三大指

數期貨立即來個急彈，大家都飆接近４巴仙，刺激亞太區主要股市同樣造好。受外圍影響，帶動

魚缸升幅最多大至２３８３２點漲５９６點，仲破埋２０天線（約２３３５０點）兼創近三星期

高位，當中本地地產佬、中資電信佬同公用佬表現最搶眼。最終藍戰士全線收升，魚缸收報２３

７４９點，升５１３點或升逾２巴仙，主板成交８６８﹒１４億銀。國企指數報９６５２點，升

１６１點或升近２巴仙。

重磅藍戰士方面，騰訊控股（００７００）漲逾１巴仙，報３８１﹒４元；友邦保險

（０１２９９）微升１巴仙，報７０﹒８５銀；中國移動（００９４１）升逾２巴仙，報６２銀

；香港交易所（００３８８）走高近２巴仙，報２４０﹒４銀；匯豐控股（００００５）升近３

巴仙，報３８﹒９５銀。



＊減產協議簽石油佬升先，孖屐表現好平醫又破頂＊



根據外國媒體引述俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫所講，俄羅斯與沙特阿拉伯將達成減產

協議，石油佬繼續彈起。中海油（００８８３）抽高３﹒８６％，報８﹒８９銀；中石化

（００３８６）起飛逾２巴仙，報４﹒０１銀；中石油（００８５７）跳高逾３巴仙，報

２﹒９８銀；中海油服（０２８８３）彈起近２巴仙，報６﹒２９銀。

「孖屐」今日表現強勢，身為強勢股的醫療板塊繼續大炒特炒！平安好醫生（０１８３３）

鏟高近４巴仙，報８４﹒５銀兼破頂；阿里健康（００２４１）起哄逾５巴仙，報１５銀；愛康

醫療（０１７８９）炒高逾９巴仙兼創新高，報１９﹒４４銀；春立醫療（０１８５８）抽高近

７巴仙，報１０７﹒５銀兼創歷史高位。



＊電商獲唱好５Ｇ時代到，聯通推新品京信有擁躉＊



野村出報告話，神州電訊業上年第四季喺競爭緩和下恢復緩慢增長，三大電訊商嘅資本支出

全部低過預期，股息率都吸引，加上預計５Ｇ網絡會喺今年下半年推出，畀神州移動

（００９４１）買入評級，中電信（００７２８）同聯通（００７６２）評級中性。神州移動炒

高逾２巴仙，報６２銀；中電信彈逾５巴仙，報２﹒６４銀。聯通同小米聯合發布首款ＷｉＦｉ

６路由器「小米ＡＩｏＴ路由器ＡＸ３６００」，已經喺中聯通全渠道首發同開啟預約，隻佬抽

高逾６巴仙，報５﹒１４銀。

神州電訊商表現好，５Ｇ概念佬一齊Ｈａｐｐｙ。鐵塔（００７８８）踼高逾１巴仙，報

１﹒７１銀；中興（００７６３）跳近３巴仙，報２４﹒６５銀；長飛光纖（０６８６９）彈近

４巴仙，報１５﹒２８銀；中通服（００５５２）起哄逾５巴仙，報６﹒０４銀；京信通信

（０２３４２）最勁，飆逾１１巴仙，報３﹒４６銀，主動買盤有六成七。



＊放水四千億銀號齊得益，唉瘋大特賣需求問題解＊



人行決定向中小銀號定向下調存款準備金率１個百分點，釋放長期資金約４０００億人仔，

再自今個月７號起將金融機構嘅超額存款準備金利率由０﹒７２巴仙下調至０﹒３５巴仙。神州

銀號有得鬆綁，齊齊走高，建行（００９３９）跳逾１巴仙，報６﹒２２銀；中信行

（００９９８）起哄近２巴仙，報３﹒７６銀；工行（０１３９８）輕跳近１巴仙，報

５﹒２銀；交行（０３３２８）同招行（０３９６８）踼高逾１巴仙，分別報４﹒７銀同

３４﹒４銀。

經濟唔好，但奢侈品總要去貨。神州蘇寧玩減價大促銷，蘋果ｉＰｈｏｎｅ １１系列手機

全線減價，其中ｉＰｈｏｎｅ １１ Ｐｒｏ Ｍａｘ各型號全部價１６００銀人仔，價格最低

７９９９銀人仔就買到。刺激需求，供應轋亦有望恢復，相關手機設備佬走返上，瑞聲

（０２０１８）彈近５巴仙，報４１﹒７５銀；舜宇（０２３８２）炒高逾３巴仙，報

１１０銀；比亞迪（００２８５）起飛逾９巴仙，報１３﹒６２銀；高偉電子（０１４１５）跳

逾２巴仙，報１﹒９銀；丘鈦科技（０１４７８）彈近６巴仙，報８﹒９銀。請請！



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