【新冠肺炎】友邦為港澳個人及團體客戶，提供免費冠狀病毒病保障

《經濟通通訊社６日專訊》友邦宣布為香港及澳門市民以及友邦香港及澳門個人及團體保險

客戶，提供免費２０１９冠狀病毒病保障。即日起至６月３０日，只須下載「友聯繫」流動應用

程式並登記成為新用戶，填妥網上註冊表格後，若不幸確診２０１９冠狀病毒病，即可獲發「診

斷賠償＋」１﹒５萬港元╱澳門幣，若因染上２０１９冠狀病毒病而不幸離世，將再獲發放１５

萬港元╱澳門幣的「恩恤金」。（ｈｏ）

