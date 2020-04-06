人行降準藍籌股全升，港股全日飆５１３點收２３７４９重上廿天線

《經濟通通訊社６日專訊》人行上周五（３日）收市後宣布分兩次定向降存款準備金率１個

百分點，共釋放約４０００億元人民幣資金，加上憧憬油組短期與俄羅斯落實減產協議，港股今

早高開３２２點，報２３５５８點，重上廿天線（２３３４７點）。不過，隨著重磅股包括友邦

（０１２９９）加上內房股升幅收窄，港股半日在廿天線（約２３３４７點）拉鋸，最低見

２３２７１點僅漲３５點。

午後，俄羅斯主權基金行政總裁德米特理耶夫表示，沙特與俄羅斯非常、非常接近達成減產

協議，同時道指期貨升幅進一步擴大至８００點以上，港股升幅亦擴大至５８７點高見

２３８３２點，之後大部分時間維持５００點左右升幅。最終港股收報２３７４９，升５１３點

或升２﹒２１％，主板成交８６８﹒１４億元，較上日增加約９％。國企指數報９６５２，升

１６１點或升１﹒７０％。

Ａ股今日假期休市。

藍籌股全線上升，太古Ａ（０００１９）下日除淨，飆７﹒３８％，報５１﹒６５元，為最

大升幅藍籌股。港鐵（０００６６）升０﹒３６％，報４１﹒４５元，為最差表現藍籌股。

重磅股方面，金管局下調銀行儲備水平，匯控（００００５）結束７日跌市，升２﹒７７％

，報３８﹒９５元；騰訊（００７００）升１﹒３３％，報３８１﹒４元；港交所

（００３８８）走高１﹒６９％，報２４０﹒４元；友邦（０１２９９）揚０﹒９３％，報

７０﹒８５元；人行自２００８年以來，首次下調超額存準金利率，建行（００９３９）仍漲

１﹒４７％，報６﹒２２元。



＊多隻醫療股跑出，康希諾生物飆一成兼破頂＊



港珠澳大橋金巴服務暫停，令港澳之間所有公共交通全面斷絕，一度拖累濠賭股表現，但板

塊午後隨大市反彈。銀娛（０００２７）飆４﹒５１％，報４２﹒８５元；新濠國際

（００２００）升３﹒０８％，報１１﹒３８元；澳博（００８８０）揚３﹒７％，報６﹒７２

元；永利澳門（０１１２８）升２﹒６２％，報１１﹒７６元；金沙中國（０１９２８）揚

２﹒３８％，報２７﹒９５元；美高梅中國（０２２８２）升１﹒８８％，報７﹒６元。

在線醫療股及醫療相關股獲資金追入，平安好醫生（０１８３３）續揚３﹒８７％，報

８４﹒５元兼破頂；生物醫藥股諾誠健華（０９９６９）升７﹒３４％，報１３﹒７４元；愛康

醫療（０１７８９）抽高９﹒４６％，報１９﹒４４元；春立醫療（０１８５８）漲６﹒５４％

，報１０７﹒５元；阿里健康（００２４１）升５﹒４９％，報１５元；康希諾生物

（０６１８５）升１０﹒３６％，報１５７﹒６元。

英倫銀行行長貝利撰文，反對任何要求央行印製鈔票，以幫助政府增加支出，言論有助穩定

英鎊匯價。長和系急漲，長和（００００１）升６﹒２９％，報５５﹒８元；電能實業

（００００６）升４﹒２３％，報４９﹒２５元；長江基建（０１０３８）走高５﹒４４％，報

４４﹒５５元；長實集團（０１１１３）漲３﹒２１％，報４４﹒９５元。



＊息率吸引，電訊股造好＊



大行野村早前唱好中資電訊股股息，三大中資電訊商齊飆。中電信（００７２８）漲

５﹒１８％，報２﹒６４元；中國聯通（００７６２）升６﹒２％，報５﹒１４元；中國移動

（００９４１）升２﹒２３％，報６２元；５Ｇ股京信通信（０２３４２）急漲１１﹒２５％，

報３﹒４６元。本地電訊股亦熱炒，和記電訊（００２１５）走高５﹒３８％，報１﹒３７元；

香港電訊（０６８２３）升３﹒２９％，報１１﹒９２元。

沙特推遲原定今日舉行的石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）緊急電話會議，原油期貨亞洲早段一

度回吐近一成，但美國總統特朗普繼續對沙特及俄羅斯施壓，表示兩國如果無法取得進展，會採

取關稅措施。三桶油向上，中石化（００３８６）升２﹒０４％，報４﹒０１元；中石油

（００８５７）揚３﹒１１％，報２﹒９８元；中海油（００８８３）升３﹒８６％，報

８﹒８９元；中海油服（０２８８３）漲１﹒６２％，報６﹒２９元。

「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡「轉軚」沽出部份美國航空股，拖累航空股早段現沽盤，

惟午後隨大市急升而反彈。國泰航空（００２９３）微升０﹒９８％，報８﹒２７元；東方航空

（００６７０）升１﹒１４％，報２﹒６６元；中國國航（００７５３）漲０﹒４１％，報

４﹒８７元；南方航空（０１０５５）跟升０﹒３％，報３﹒３元。（ｙｋ）

