《鍾之日記》央媽送水，魚缸生猛

《鍾之日記》４月６日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：休市。



肺炎疫情之下全國近停擺，為應對史無前例的經濟失速，人民銀行可謂法寶盡出，繼１月１

日、３月１３日後，央媽上周末（３日）再宣布定向降準，而不尋常的是時隔１２年腰斬超額存

款準備金利率（ＩＯＥＲ），相當於大幅推低利率走廊下限，續引導市場利率下行。

央媽送水，加上憧憬油組短期與俄羅斯落實減產協議，港股今早高開３２２點報２３５５８

點，重上廿天線（２３３４７點）。午後，道指期貨升幅進一步擴大至８００點以上，港股升幅

亦擴大至５８７點高見２３８３２點，最終恆指收報２３７４９，升５１３點或升２﹒２１％，

主板成交８６８﹒１４億元，較上日增加約９％。

Ａ股市場今日清明節假期休市，明日復市。



＊人行降準內銀內房受捧，市場指幣策仍較謹慎＊



人行一如市場預期宣布，將符合條件的的城市或農村商業銀行的目標存款準備金率下調１個

百分點，釋放約４０００億元人民幣，平均每家中小銀行可獲得長期資金約１億人幣。另外明日

（７日）起將超額存款準備金利率從０﹒７２％下調至０﹒３５％，為２００８年１１月以來的

首次調整。此外，最新降準公告未如前兩次提及「不搞大水漫灌」，與聯儲較早時祭出的「無限

ＱＥ」頗有異曲同工之味。

市場普遍認為人行此次舉措反映其貨幣政策的取態仍較謹慎，但引導資金價格下行的態度較

明確。花旗發表報告表示，貨幣政策旨在表明中國將繼續保持低利率，並緩解銀行的融資成本壓

力，中國正採取具體措施幫助受疫情影響的中小型企業，而非轉向廣泛的貨幣寬鬆政策，至於降

低超額準備金利率對銀行信貸投放的信號意義大於實際，因中資銀行存款佔銀行負債的６０％以

上，只有在降息後才能降低貸款利率。

內銀股今日普遍隨市造好，中小行升幅明顯，瀘州銀行（０１９８３）漲３﹒６％，浙商銀

行（０２０１６）漲３﹒１％，中信銀行（００９９８）升１﹒６％，建行（００９３９）升

１﹒５％，招行（０３９６８）亦升１﹒３％。

內房同見追捧，新城發展（０１０３０）漲３﹒６％，恆大（０３３３３）、恆隆地產

（００１０１）齊升３﹒２％，龍湖（００９６０）亦揚２﹒６％。



＊產油國快握手，三桶油開心走高＊



市場預料下周產油國將達成減產協議，油價周五連續第二個交易日上漲，兩份原油期貨均錄

得歷史最大單周百分比升幅。布蘭特原油期貨急漲４﹒１７美元或１３﹒９％，報每桶

３４﹒１１美元，布油全周漲３６﹒８％，創歷史上最大單周百分比漲幅；美國原油上漲

１１﹒９３％，收報每桶２８﹒３４美元，本周飆升３１﹒８％，也是有記錄以來的最大漲幅。

沙特牽頭石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）即將召開緊急會議，屆時可能會達成相當於全球供應

量１０％的減產協議，即每日減產約１０００萬桶，俄羅斯主權基金行政總裁德米特理耶夫今日

表示，沙特與俄羅斯非常接近達成減產協議；美國總統特朗普則表示，如果俄羅斯和沙特無法取

得進展，美國會採取關稅措施，徵收非常大額的關稅。

不過，國際能源署（ＩＥＡ）署長比羅爾稱，即使減產１０００萬桶╱日，第二季石油庫存

仍將以每日１５００萬桶的速度增加。

目前國際原油期貨價格回吐約３％。

受油價上周五急升影響，三桶油繼續復仇，中海油（００８８３）漲３﹒９％，中石油

（００８５７）升３﹒１％，中石化（００３８６）升２％。



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