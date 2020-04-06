【抗疫維穩】農業農村部：糧食貨足價穩，國際糧價上漲影響有限

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》新冠疫情導致一些國家出現糧食緊張及囤糧

恐慌，農業農村部種植業管理司司長潘文博稱，中國糧食多年豐收，庫存較為充裕；夏糧豐收有

望，春播進展順利；口糧完全自給，國際影響有限；米面隨買隨有，不必囤積搶購。

他指出，目前，稻穀、小麥兩大口糧品種的面積基本穩定在８億畝。現在中國１４億人口，

算下來２個人有一畝以上的口糧田，一畝地平均產量８００斤，現在人均口糧消費１５０公斤，

這樣算下來口糧生產是有保障的。

從品種產需上看，小麥是產需平衡有餘，稻穀是產大於需。玉米前幾年庫存比較高，經過連

續幾年的調整，目前面積穩定在６億畝以上，產需處於緊平衡的狀態。大豆產需缺口較大，近幾

年面積持續增加，去年恢復到歷史上較高水平，恢復到１﹒４億畝，這是２００５年以後的較高

水平，但是還需要進口來彌補國內的缺口。



＊小麥和稻穀庫存大體相當於全國人民一年的消費量＊



農業農村部發展規劃司司長魏百剛介紹，從糧食產量看，這些年中國糧食連年豐收，已連續

五年穩定在１﹒３萬億斤以上，去年糧食產量是１﹒３３萬億斤，創歷史新高，小麥多年供求平

衡有餘，稻穀供大於求，口糧絕對安全有保障。

糧食庫存量看，中國糧食庫存是充足的，庫存消費比遠高於聯合國糧農組織提出的１７％－

１８％的水平，特別是兩大口糧，小麥和稻穀庫存大體相當於全國人民一年的消費量。

中國穀物進口量看，年度進口數量不大，去年淨進口１４６８萬噸，相當於不到３００億斤

，僅佔中國穀物消費量的２％左右，進口的主要是強筋弱筋小麥、泰國大米等，主要目的是為了

調劑需求結構，更好滿足人們個性化、多樣化的消費需求。

