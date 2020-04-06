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06/04/2020 09:18

【抗疫維穩】商務部：中國沒有也不會限制醫療物資出口

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》隨著新冠肺炎疫情在全球加速蔓延，相關醫
療物資告急，商務部外貿司一級巡視員江帆表示，抗擊疫情之初，多國對中國施以援手，「滴水
之恩，當湧泉相報」，中國沒有也不會限制醫療物資出口，並將嚴把質量關，出口醫療產品需滿
足國內外雙重質檢標準。
　　她並指出，抗擊疫情需要國際社會攜手應對。對於中國一些出口醫療物資質量不過關的報道
並未客觀反映事實全貌，這其中有中外產品的質量標準不同、使用習慣上存在差異等原因，接下
來中國將加快出口更多國際社會所需要的醫療物資。
　　江帆指出，近一段時間以來，中國醫療物資出口規模一直在穩步增長。截至４月４日，已經
有５４個國家（地區）以及３個國際組織和中國企業簽署了醫療物資商業採購合同，另外還有
７４個國家和１０個國際組織正在與中國企業開展商業採購洽談。

＊海關：３月至今已驗放疫情防控物資１０２億元＊

　　海關總署綜合業務司司長金海在同一場合稱，從海關統計的數據來看，今年３月下旬以來，
出口疫情防控物資增幅比較大，從３月１日到４月４日，全國共驗放出口主要疫情防控物資價值
１０２億元人民幣。
　　這主要包括口罩約３８﹒６億隻，價值７７﹒２億元；防護服３７５２萬件，價值９﹒１億
元；紅外測溫儀２４１萬件，價值３﹒３億元；呼吸機１﹒６萬台，價值３﹒１億元；新型冠狀
病毒檢測試劑２８４萬盒，護目鏡８４１萬副。從貿易方式情況看，主要還是一般貿易，佔了約
８３％，價值８５﹒２億元。

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