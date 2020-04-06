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06/04/2020 10:18

【新冠肺炎】胡潤全球百富榜：疫情兩個月富豪身家平均蒸發逾一成

　　《經濟通通訊社６日專訊》胡潤研究院發布《疫情兩個月後全球企業家財富變化特別報告》
，研究胡潤全球富豪榜上的企業家在截至２０２０年３月３１日的兩個月內的財富變化，並更新
《胡潤全球百強企業家》名單。
　　胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，過去兩個月，全球百強企業家的身家共蒸發
１２﹒６％，折合約２﹒６萬億（人民幣．下同），捐失過去兩年半所創造的財富，相當於每人
每天損失逾４億元。而在新冠肺炎疫情爆發之前，全球有２８１６位「十億美金企業家」，但兩
個月後，當中的２０％跌出該名單外。
　　在全球十大富豪期內財富共縮水１﹒４萬億元。亞馬遜（Ａｍａｚｏｎ）創辦人兼行政總裁
貝佐斯（Ｊｅｆｆ　Ｂｅｚｏｓ）財富僅減少５００億元，穩坐榜首。微軟創辦人比爾蓋茨
（Ｂｉｌｌ　Ｇａｔｅｓ）以及「股神」巴菲特排名均上升一名。而ＬＶＭＨ集團主席
Ｂｅｒｎａｒｄ　Ａｒｎａｕｌｔ則由第二名跌至第四。

＊中國在疫情中成最大贏家，李嘉誠身家蒸發１４％＊

　　胡潤形容，中國是相對的贏家。在百強中只有９人的財富在過去兩個月內有所增長，他們全
數來自中國。在截至３月３１日的兩個月里，中國在全球百強企業家中增加６人，是期內增加最
多的國家。印度減少３人，美國減少２人。百強中，美國現有３４人，中國有２９人。兩個月前
，美國有３６人，中國只有２３人。
　　報告期內，中國十大富豪共損失約２８９０億元，騰訊（００７００）主席馬化騰和阿里巴
巴（０９９８８）創辦人馬雲並列為中國首富，前者的財富近兩月減少７％，後者的財富近兩個
月減少９％。恆瑞醫藥（滬：６００２７６）的孫飄揚和翰森製藥（０３６９２）鍾慧娟夫婦則
超過恆大（０３３３３）許家印和李嘉誠，雙雙以２０２０億人民幣排名第三。李嘉誠期內身家
蒸發１４％至１７００億元，排名跌至第六。而順豐（００２３５２）王衛跌出前十。
　　報告指，全球對醫療設備的需求激增，而「封鎖」也促進企業視頻會議和學生在線教育的發
展。如軟體公司Ｚｏｏｍ創辦人袁征近兩月財富增長最快，增長了７７％，達到５６５億人民幣

　　另外，中國的豬肉生產商在百強中也佔了兩個席位，百強中漲幅最大的前五名中兩位是中國
的豬肉生產商，其中新希望（深：０００８７６）的劉永好財富增加２０％，以及牧原股份（深
：００２７１４）的秦英林夫婦財富增加１６％。

＊金融業、奢侈品富豪財富縮水較大＊

　　美股在上月曾上演１０天內四次熔斷，報告顯示，損失較大的不少是金融業，如巴菲特的財
富縮水了１２００億元，縮水近２０％。
　　而有「奢侈品教父」之稱、ＬＶＭＨ集團主席Ｂｅｒｎａｒｄ　Ａｒｎａｕｌｔ則為百富榜
中捐失最大的企業家，兩個月間大減２０００億元，約其近三成的財富，折合每天蒸發逾３０億
元。（ａｃ）

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