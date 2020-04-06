【新冠肺炎】胡潤全球百富榜：疫情兩個月富豪身家平均蒸發逾一成

《經濟通通訊社６日專訊》胡潤研究院發布《疫情兩個月後全球企業家財富變化特別報告》

，研究胡潤全球富豪榜上的企業家在截至２０２０年３月３１日的兩個月內的財富變化，並更新

《胡潤全球百強企業家》名單。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，過去兩個月，全球百強企業家的身家共蒸發

１２﹒６％，折合約２﹒６萬億（人民幣．下同），捐失過去兩年半所創造的財富，相當於每人

每天損失逾４億元。而在新冠肺炎疫情爆發之前，全球有２８１６位「十億美金企業家」，但兩

個月後，當中的２０％跌出該名單外。

在全球十大富豪期內財富共縮水１﹒４萬億元。亞馬遜（Ａｍａｚｏｎ）創辦人兼行政總裁

貝佐斯（Ｊｅｆｆ Ｂｅｚｏｓ）財富僅減少５００億元，穩坐榜首。微軟創辦人比爾蓋茨

（Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅｓ）以及「股神」巴菲特排名均上升一名。而ＬＶＭＨ集團主席

Ｂｅｒｎａｒｄ Ａｒｎａｕｌｔ則由第二名跌至第四。



＊中國在疫情中成最大贏家，李嘉誠身家蒸發１４％＊



胡潤形容，中國是相對的贏家。在百強中只有９人的財富在過去兩個月內有所增長，他們全

數來自中國。在截至３月３１日的兩個月里，中國在全球百強企業家中增加６人，是期內增加最

多的國家。印度減少３人，美國減少２人。百強中，美國現有３４人，中國有２９人。兩個月前

，美國有３６人，中國只有２３人。

報告期內，中國十大富豪共損失約２８９０億元，騰訊（００７００）主席馬化騰和阿里巴

巴（０９９８８）創辦人馬雲並列為中國首富，前者的財富近兩月減少７％，後者的財富近兩個

月減少９％。恆瑞醫藥（滬：６００２７６）的孫飄揚和翰森製藥（０３６９２）鍾慧娟夫婦則

超過恆大（０３３３３）許家印和李嘉誠，雙雙以２０２０億人民幣排名第三。李嘉誠期內身家

蒸發１４％至１７００億元，排名跌至第六。而順豐（００２３５２）王衛跌出前十。

報告指，全球對醫療設備的需求激增，而「封鎖」也促進企業視頻會議和學生在線教育的發

展。如軟體公司Ｚｏｏｍ創辦人袁征近兩月財富增長最快，增長了７７％，達到５６５億人民幣

。

另外，中國的豬肉生產商在百強中也佔了兩個席位，百強中漲幅最大的前五名中兩位是中國

的豬肉生產商，其中新希望（深：０００８７６）的劉永好財富增加２０％，以及牧原股份（深

：００２７１４）的秦英林夫婦財富增加１６％。



＊金融業、奢侈品富豪財富縮水較大＊



美股在上月曾上演１０天內四次熔斷，報告顯示，損失較大的不少是金融業，如巴菲特的財

富縮水了１２００億元，縮水近２０％。

而有「奢侈品教父」之稱、ＬＶＭＨ集團主席Ｂｅｒｎａｒｄ Ａｒｎａｕｌｔ則為百富榜

中捐失最大的企業家，兩個月間大減２０００億元，約其近三成的財富，折合每天蒸發逾３０億

元。（ａｃ）

