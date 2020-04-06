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06/04/2020 08:55

【新冠肺炎】全國昨確診３９宗廣東現本土病例，７８宗無症狀感染

　　《經濟通通訊社６日專訊》據國家衛健委最新通報，４月５日，全國新增確診新型冠狀病毒
肺炎病例３９宗，其中３８宗為境外輸入，廣東出現１宗本土病例；新增死亡人數１人，死者來
自湖北；新增治癒出院病例１１４宗；新增疑似病例１０宗，均屬境外輸入。
　　全國昨天新增無症狀感染者７８人，其中境外輸入個案佔４０人。當日有５宗轉為確診病例
，均為境外輸入個案。當日解除隔離５０人。目前尚在醫學觀察共有１０４７名無症狀感染者，
其中境外輸入僅佔２７５人。
　　截至４月５日，全國累計確診病例８１７０８宗，累計死亡人數３３３１人；現有確診病例
１２９９宗，其中重症２６５宗；現有疑似病例８８宗；累計治癒出院病例７７０７８宗。
　　境外輸入現有確診病例６９３宗，其中重症病例２２宗，現有疑似病例８８宗。累計確診病
例９５１宗，累計治癒出院病例２５８宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１２９７宗，香港單日再新增２８宗至８９０宗（２０６
人出院，４人死）；澳門維持４４宗（１０人出院）；台灣新增８宗達３６３宗（５４人出院，
５人死）。

＊湖北續無新增確診，武漢本周三解封＊

　　武漢市本周三（８日）凌晨解封，湖北省無新增確診病例；全省累計確診維持６７８０３宗
；新增治癒出院病例６９宗，累計至６４０１４宗；在新增的１宗死亡病例中，死者來自武漢市
，全省累計死亡病例３２１２宗；現有確診病例５７７宗，其中重症病例２３４宗。目前沒有疑
似病例。（ａｃ）

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