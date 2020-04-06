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即市新聞

06/04/2020 11:30

【人行降準】華泰金融：政策為銀行創更好經營環境，緩解息差壓力

　　《經濟通通訊社６日專訊》人行上周五（３日）宣布，將再次對中小銀行實施定向降準１個
百分點，釋放長期資金約４０００億元（人民幣．下同）；同時下調超額存款準備金利率，由０
﹒７２％下調至０﹒３５％，為２００８年１１月以來的首次調整。華泰金融發報告指，上述舉
措主要利於中小銀行，並且針對性強，體現定向扶持中小微企業的導向。基於超額準備金
３０％投向生息資產的假設，上市銀行２０２０年息差、淨利潤有望分別提振０﹒９基點及
０﹒７％。強調政策為銀行創造更好經營環境。
　　報告解釋，本次貨幣政策操作重點支持中小銀行，使其更好服務中小微企業。降準提供了更
多低成本資金，分兩次實施為其尋找優質資產預留了足夠時間；下調超額存款準備金利率推動資
金使用效率提升，銀行拆借回購利率下限也有望走低。雖然疫情對全球經濟的影響在一定程度上
沖擊了中國銀行業，但近期政策持續對沖有望惠及基本面。後續政策空間仍較大，銀行作為金融
服務實體經濟的核心有望具有相對穩定的經營環境，建議把握戰略配置機遇。
　　報告續指，降準資金可投放至較高收益的生息資產，假設增量資金按存量比例投向生息資產
，則對上述銀行２０２０年淨息差、歸母淨利潤影響分別為１﹒７基點－３﹒２基點、
１﹒３％－２﹒３％。常熟銀行（滬：６０１１２８）、張家港行（深：００２８３９）等生息
資產收益率較高的農商行息差和淨利潤提升幅度較大。（ａｃ）

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