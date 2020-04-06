【人行降準】交銀洪灝：當前經濟周期已見頂，進一步寬鬆政策可期

《經濟通通訊社６日專訊》交銀國際研究部主管洪灝發表報告指，自３月２３日以來的大反

彈後，市場在艱難尋找方向。在這個關鍵的時刻，中國央行終於開始行動，將超額準備金利率下

調了３７個基點，至０﹒３５％，同時宣布將分兩步將中小銀行的存款準備金率降低１％。

超額準備金利率的下調意義重大：這是自２００８年１１月以來的首次下調。而上次下調超

額準備金利率的時點，恰恰對應上個周期上證綜指的最低點。同時，這也是今年第三次下調存款

準備金率。

報告預計，隨著通脹壓力在未來幾個月逐步消退，中國將有條件進一步放鬆貨幣政策 進

一步下調存款準備金率、ＬＰＲ利率，甚至下調基準存款利率都是有可能的。而經濟也將需要這

些政策的幫助。



＊即使沒有疫情爆發，也不能扭轉周期進入衰退＊



洪灝表示，即便如此，中國央行的寬鬆舉措是很有分寸的，尤其是與它全球的同行相比。但

不要懷疑 總體方向是放鬆貨幣政策，而其效果正體現在市場利率的下降上。然而，利率下降

往往意味著在經濟放緩的環境下，信貸需求疲弱，而且往往與市場下行相對應 如果以史為鑒

的話。儘管放鬆貨幣政策可能會給實體經濟帶來一些支持，但基本面需要時間來恢復。股市也如

此。春節以來，市場一直在依靠希望而望梅止渴。現在，市場將需要等待確認，然後再決定下一

步運行的方向。

總而言之，當前的經濟周期已經見頂，並將走向衰退。其對經濟嚴重的影響將類似於美國

１９６９年和２００１年的嚴重衰退。許多人把目前的市場動盪歸咎於新冠病毒疫情的爆發。然

而，在見頂前，美國市場的估值如此之高，同時在持續的低利率環境下，企業槓桿率也過高。因

此，新冠病毒只是暴露了該系統固有的弱點。即使沒有病毒疫情的爆發，也會有其他的催化劑來

扭轉周期滾滾的車輪。新冠病毒疫情只是使周期的見頂下行比報告之前的預測提前了兩個季度。



＊周期開始見頂下行時，不要沉迷稍瞬即逝的技術波動＊



迄今為止，在當前市場的暗黑時刻，中國一直是一座希望的燈塔。中國股市的表現強於全球

市場，儘管其絕對回報率仍為負值。一些人將中國市場的相對強勢歸因於其相對於全球同行較低

的估值和槓桿率。

然而，應該指出的是，中國對全球大流行疫情的嚴格強勢的管理，其實更好地解釋了中國的

相對回報。在周期開始見頂下行的時候，不要沉迷於稍瞬即逝的技術波動 除非是對一個人工

智能機器交易員而言。人們活在一個劃時代的時刻，是時候為即將發生的、不可避免的情景做準

備了。（ｊｔ）

