【新冠肺炎】中國駐美大使館就搭乘臨時包機意願進行摸底調查

《經濟通通訊社６日專訊》中國駐美國大使館今日發布《關於就搭乘臨時包機意願進行摸底

調查的通知》。通知稱，首先面向全美符合條件的中小學留學生開放登記。如安排臨時航班和包

機，將根據可能的航空運載量，從保護弱小原則出發，按照登記人員年齡從小到大順序排序，優

先安排小留學生乘機回國。機票和回國隔離費用自理。（ｗｌ）

