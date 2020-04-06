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06/04/2020 11:04

【新冠肺炎】中國駐美大使館就搭乘臨時包機意願進行摸底調查

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國駐美國大使館今日發布《關於就搭乘臨時包機意願進行摸底
調查的通知》。通知稱，首先面向全美符合條件的中小學留學生開放登記。如安排臨時航班和包
機，將根據可能的航空運載量，從保護弱小原則出發，按照登記人員年齡從小到大順序排序，優
先安排小留學生乘機回國。機票和回國隔離費用自理。（ｗｌ）

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