【中概噩夢】瑞幸董事長：會對財務造假事件負責，公司仍正常運營

《經濟通通訊社６日專訊》國產咖啡連鎖店品牌瑞幸咖啡，兩年前引入互聯網思維，獲得融

資並大幅擴張，號稱要打敗星巴克，更成功遠赴美國上市，結果這個「中國故事」很快被揭穿只

是吹牛皮，明目張膽的上億財務數據造假，終令瑞幸和其背後的「神州系」付上沉重代價。

瑞幸董事長陸正耀在３日還表現得心情穩定，在微信朋友圈拋出「今日更要元氣滿滿」，時

隔兩日後他再度發文，稱他對此非常羞愧、痛心，其創業初衷是想做一杯好咖啡，但造假事件讓

太多人失望、受傷，包括投資者、合作夥伴、消費者，還有員工和他們的家人，「對不起大家」

；陸正耀稱感到非常自責，不論獨立委員會的最終調查結果怎樣，都會承擔應有的責任。陸正耀

同為港股神州租車（００６９９）的大股東。

陸正耀心繫的還有公司的實體運營，他稱瑞幸數千家門店、數萬名員工還在正常運轉，特殊

時期需要給一線員工們打氣，所以公司更要穩定住運營。



＊瑞幸咖啡：涉事員工停職，不包庇不姑息＊



瑞幸咖啡亦發聲明，就涉及財務造假事件及其所造成的極惡劣影響道歉，涉事高管及員工已

被停職調查。瑞幸咖啡董事會已委託獨立董事組成的特別委員會及委任的第三方獨立機構，進行

全面徹底調查。公司會第一時間向公眾披露調查結果，並採取一切必要的補救措施。

瑞幸表示，會對涉事人員保留採取法律手段的權利，不會包庇、姑息。同時公司會持續服務

社會，保持正常經營，穩定員工和門店業務。（ｅｙ）

