【中概噩夢】平保、太保等承保瑞幸董責，保額最高２５００萬美元

《經濟通通訊社６日專訊》瑞幸咖啡財務造假事件震驚美股市場，未來將面對大量訴訟，市

值蒸發，不但公司自身危在旦夕，幫公司保薦上市、財報審查的一眾機構亦難逃干係。

至於瑞幸咖啡在赴美上市前投保了「董責險」，公司董事及高級管理人員在行使職權時，因

過錯導致第三者遭受經濟損失須承擔責任時，由保險公司理賠。在瑞幸事件中，約十多家保險公

司以共保體的形式參與承保，總保額達２５００萬美元，有份承保的險企包括中國平安、太保、

人保、中華聯合財險等，其中平保旗下產險業務在底層保額份額最高，或須賠付最多３００萬美

元。

據《上海證券報》報道，參與承保的中國平安回應稱，已收到被保險人提起的理賠申請，正

在進一步處理中。而中國太保產險則回應稱，公司以跟單形式參與瑞幸咖啡董責險的共保業務，

截至目前為止，尚未收到主承保公司的正式出險通知。公司將密切關注，按照保險合同和共保協

議處理相關理賠事宜。

瑞幸咖啡在公告中，把所有的造假行為「甩鍋」給ＣＯＯ劉劍及其下屬，但若後續調查發現

其他高管、董事對事件知情，但內部串通僅僅讓一個高管負責，則將涉及更嚴重的作假和妨礙司

法的行為，構成刑事犯罪，保險公司未必會賠付損失。



＊安永：審計過程中已發現造假＊



四大會計師行之一、負責為瑞幸核數的安永快速回應，指在審計工作期間已發現，部分管理

人員在第二季到第四季，通過虛假交易偽造公司相關收入、成本及費用，安永已向公司審計委員

會作出匯報，瑞幸董事會因此成立特別委員會負責相關內部調查，目前瑞幸財報的審計工作仍在

進行中。（ｅｙ）

