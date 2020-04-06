【抗疫維穩】中物聯：３月中國快遞物流指數回升至１０３﹒７％

《經濟通通訊社６日專訊》中國物流與採購聯合會今日發布數據顯示，２０２０年３月，中

國快遞物流指數為１０３﹒７％，比上月回升１２﹒５個百分點。其中，各分項指數都有不同程

度回升。商務快件指數和農村快件指數分別回升１４﹒２和１２﹒８個百分點，跨境快件指數小

幅回升１﹒５個百分點，人員指數和便利度指數雙雙回升超過１０個百分點。（ｗｌ）

