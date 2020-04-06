【上海特寫】疫情下訂單減少、項目推遲，小微企業如何自救？

《經濟通通訊社記者林雯婕６日上海專電》中國新冠疫情防疫措施轉向「內鬆外緊」，上海

已宣布一般企業無須備案直接復工，縣域及城市間交通亦逐步恢復正常，令早前遭遇「復工難」

的小微企業員工可以陸續回到工作崗位上。然而，復工後的小微企業卻突然發現，在疫情拖累下

，國內外需求疲弱，訂單減少、項目推遲，公司正面臨著「無單可接、無工可復」的困境。

針對小微企業目前面臨的問題，上海市政府已推出多項減稅降費措施，並聯合數間銀行為小

微企業提供信貸支持。這些舉措雖然可以在一定程度上減輕小微企業流動性壓力，但卻無法解決

其業務萎縮的根本性問題。因此小微企業還需從自身出發，調整戰略及業務布局，以重新找到業

務增長點。記者近期就走訪了上海的兩間小微公司，了解他們在復工後如何通過業務轉型進行自

救。



＊左袋文化：轉向短周期項目，加快變現速度＊



位於上海松江區的左袋文化傳播有限公司是一家原創型動畫公司，主要業務包括製作五十集

到一百多集的兒童動畫節目、承接迪士尼和上海炫動卡通的動畫系列片製作，以及為萬達等影業

公司製作動畫大電影項目等。由於目前國內電影院仍未復工，公司的動畫電影項目不得不延後。

另外，左袋還擁有許多海外合作項目，涉及法國、英國、西班牙、美國及馬來西亞等國家，疫情

在全球的蔓延亦令其暫緩推進海外業務。

左袋文化ＣＥＯ于新日前在接受媒體採訪時表示，復工後，左袋就在思考非常時期的業務轉

型。公司希望在保有原本中長線業務的基礎上，推出更多短周期的小項目，加速變現能力。考慮

到學校已停課，小朋友都居家學習，左袋就順勢推出了寓教於樂的知識型動畫節目《艾米咕嚕

大自然小課堂》，每集只有三分鐘，製作周期短，變現速度快，目前正在優酷少兒頻道播出。

同時，公司還在研發科學實驗室、畫畫小課堂、經典兒歌等其他的短周期項目。除此之外，左袋

還與一家科技公司合作，設計了帶有動漫ＩＰ形象的納米口罩，作為新的周邊產品向市場推廣。

目前該款正在打樣及檢驗過程中。

于新說：「結合當下受眾的需求，快速做內容升級，嘗試新形式的內容傳播和商業變現。我

們相信危中有機，左袋不僅可以挺過這段困難期，還會發現新的發展機遇。」



＊嗨酥食品：拓寬網上零售渠道，嘗試直播賣貨＊



另一家同是位於松江區的上海嗨酥食品有限公司，主營鮮肉包、香菇菜包等速凍點心與速凍

調味製品的生產與銷售。公司為中國國際航空，海南航空，春秋航空提供航空配餐，亦為雅高集

團，萬豪集團，洲際集團，錦江集團下屬的四、五星級酒店配餐。另外，公司還擁有數家包點堂

食門店。

在疫情期間，餐飲、航空、酒店業都受到較大影響的行業。嗨酥食品副總經理曹哲慧對記者

表示，公司需求端斷崖式下滑，同時原本的上游企業亦在疫情中嚴重受挫，完全打亂了嗨酥公司

原本的發展規劃。

要轉型自救，原本擁有較多Ｔｏ Ｂ業務的嗨酥開始拓展線上的零售渠道，先後和盒馬鮮生

、叮咚買菜、有菜網等線上生鮮超市洽談合作賣貨，並嘗試了新興的網紅直播等創新營銷模式。

公司目前正在尋找冷鏈物流供應商，解決網絡直售產品的寄送問題。曹哲慧指，線上零售原本只

佔公司業務的一小部分，現在面對疫情衝擊，公司開始拓展線上業務，目前進展較好，相信今年

線上的銷售可以彌補其他業務的損失。

從供應端來說，在長三角區域一體化的融合下，嗨酥順利地在周邊城市對接了一批新的食材

供應商，擴展了進貨渠道，以此保障疫情期間的食材供應穩定。

