【ＦＯＣＵＳ】降準悄刪「不搞大水漫灌」，人幣兌美元或見７﹒２

【ＦＯＣＵＳ】一降、兩降、三降。繼１月１日、３月１３日後，央媽周末（３日）再宣布

降準，今次對象鎖定城商行、農商行、村鎮銀行等中小銀行，料釋放流動性４０００億。降準早

在預期之內，不尋常是時隔１２年再下調超額存款準備金利率（ＩＯＥＲ），相當於大幅推低利

率走廊下限，續引導市場利率下行。

此外，最新降準公告未如前兩次提及「不搞大水漫灌」，而央媽副掌門劉國強同日指，絕不

會讓市場出現「錢荒」，與聯儲較早時祭出的「無限ＱＥ」頗有異曲同工之味。市場需密切留意

下調一年期基準存款利率會否突至，而人民幣兌美元恐再下跌，難避７﹒２心理關口。



＊ＩＯＥＲ「腰斬」，市場利率長線下行＊



不到一個月前（３月１６日）才定向降準放水５５００億元的央媽，周末再宣布今年內第三

次降準－－分兩次下調中小銀行存準率０﹒５個百分點，釋放長期資金約４０００億。意料之外

的是，其並宣布下調超額存款準備金利率，為２００８年以來首次。

超額存款準備金利率，即銀行繳交法定準備金後的額外資金，自願存於央媽處所獲的利息，

素來被視作利率走廊（Ｉｎｔｅｒｅｓｔ Ｒａｔｅ Ｃｏｒｒｉｄｏｒ）的下限。由於減幅大

至「腰斬」（由０﹒７２％降至０﹒３５％），理論上位於走廊上限的央媽放貸利率（以ＭＬＦ

為代表）、位於走廊中間的銀行間回購╱拆借等市場利率，都將相應下行。

儘管４０００億元長期資金規模克制，且是分兩次投放，但最新降準公告就刪除了１月、３

月公告時均有提及的「不搞大水漫灌」字眼，而副行長劉國強同日亦罕有主動提及，絕不會讓市

場出現「錢荒」，引人遐想。



＊呵護淨息差，存款基準利率調整或難避＊



要防止新冠肺炎疫情對產業鏈的超預期衝擊，引發一眾出口導向型小微企業訂單縮水、經營

困難、裁員倒閉的連鎖反應，央媽勢扭盡六壬加大對其融資扶持，激勵商業銀行放貸。繼民營企

業首季發債按年大增５０％至２１００億元後，３月新增貸款料同錄強勁反彈。

一邊要力撐中小企，另一邊要安撫淨息差承壓的銀行；儘管央媽指「存款基準利率調整要考

慮物價、匯率、老百姓感受等多種因素」，但時值非常時期，此利率體系的「壓艙石」仍大概率

向下調整２５基點，市場需密切留意本月２０日ＬＰＲ（貸款市場報價利率）報價前後的政策窗

口期。

鑒於內地放水及利率下行趨勢難逆，人民幣料續承壓，兌美元三個月風險逆轉指標續維持相

對高位；隨著美匯指數上周反彈２﹒５％，波林格上行通道在７﹒１２８０上方恢復，或將看心

理位７﹒２。ＩＮＧ、大華銀行更預計，最快６月底將看７﹒２５水平。

