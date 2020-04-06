【新冠肺炎】政府指陳淑莊酒吧開會涉違「限聚令」

《經濟通通訊社６日專訊》公民黨立法會議員陳淑莊及公民黨黨員林瑞華共４０多人於４月

２日深夜於深水埗酒吧聚集，其後政府指涉嫌違反「限聚令」，陳淑莊發聲明稱當時以議員身分

開公務會議，可獲豁免。

前特首梁振英於社交媒體發表貼文批抨，上述聚會不顧感染風險。他指：「四十多人擠在幾

百呎的酒吧『開會』兩三小時，有這種人，香港還想防疫？真的是瘋了。」（ｂｎ）

