【修例風暴】區諾軒涉嫌以揚聲器襲警被判罪成

《經濟通通訊社６日專訊》前立法會議員區諾軒涉嫌以俗稱「大聲公」的揚聲器襲警的案件

，下午在九龍城裁判法院，被裁定兩項「襲警罪」罪成。

控罪指，區諾軒涉嫌於去年７月８日凌晨，在彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊２名

警務人員，被控２項「襲警罪」，早前被裁定表證成立。裁判官會先為區諾軒索取社會服務令報

告，押後至本月２４日判刑，期間區諾軒以原有條件保釋。（ｃｌ）

