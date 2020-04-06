【修例風暴】區諾軒涉嫌以揚聲器襲警被判罪成

《經濟通通訊社６日專訊》前立法會議員區諾軒涉嫌以俗稱「大聲公」的揚聲器襲警的案件
，下午在九龍城裁判法院，被裁定兩項「襲警罪」罪成。
控罪指，區諾軒涉嫌於去年７月８日凌晨，在彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊２名
警務人員，被控２項「襲警罪」，早前被裁定表證成立。裁判官會先為區諾軒索取社會服務令報
告，押後至本月２４日判刑，期間區諾軒以原有條件保釋。（ｃｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道06/04/2020
【大象零息】Webb:匯控停派息不違法 股東興訴訟屬浪費金錢
|生財有道06/04/2020
人行降準藍籌股全升 港股全日飆513點收23749重上廿天線
|生財有道06/04/2020
【大象零息】小股東組聯盟促匯控回應訴求 冀以5%股份召EGM
|FOCUS06/04/2020
【FOCUS】降準悄刪「不搞大水漫灌」 人幣兌美元或見7.2
|生財有道06/04/2020
《開市Good Morning》溫傑：期油ETF不用高追
|興證快訊06/04/2020
匯控取消派息
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰