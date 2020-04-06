《神州民企》雅居樂（０３３８３）３月預售額按年跌３５％

《經濟通通訊社６日專訊》雅居樂集團（０３３８３）公布，連同合營公司及聯營公司以及

由其管理並以「雅居樂」品牌銷售的房地產項目在內，３月預售金額合計７６﹒５億元（人民幣

．下同），對應建築面積５６﹒８萬平方米，而每平方米平均價約１﹒３５萬元，分別按年跌

３５％、３２％和４％。

該集團指，今年首３個月預售金額合計１５６﹒５億元，按年跌逾３７％，而對應建築面積

１０５﹒３萬平方米，每平方米平均價為１﹒４９萬元。（ｗｈ）

