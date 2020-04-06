維信金科（０２００３）獲郁國祥４０億元奪控股權，申請今早復牌

《經濟通通訊社６日專訊》維信金科（０２００３）公布，以每股６﹒６元發行６億股新股

予樂遊科技（０１０８９）控股股東郁國祥，集資約３９﹒６億元，令他持有擴大後股本約

５４﹒５８％而成為控股股東。該集團於３月２６日停牌，已申請於今天早上９時起恢復股份買

賣。

該集團指，每股發行價較停牌收報６﹒３９元溢價約３﹒２９％，而集資得來其中約１５億

元用於為現有消費金融業務提供資金，另外用約１５億元增加在內地提供融資擔保和小額貸款持

牌附屬公司註冊資本，最多約７﹒８億元在需要時用於支付購回優先票據成本，餘額將用作一般

營運資金。至於郁國祥在交易完成後有意維持該集團現有業務，且無意在未來擔任該集團董事。



＊負債１１２億元人幣＊



該集團指，去年底負債總額約１１１﹒９億元（人民幣．下同），其中借款約９２﹒４億元

及優先票據下應付款項為６﹒７９億元，而其中約３７﹒２億元借款於一年內到期應付，且現金

及現金等價約２１﹒７億元。至於借款加權平均應付利率介乎１０﹒５％至１１％，資產負債比

率按年增２﹒１個百分點，至７８﹒３％，故已考慮融資方案，雖然發行新股對現有股東持股潛

在攤薄影響，但經考慮擴展融資平台並支持其未來業務增長資金需求，在不增加持續融資成本而

改善資本結構及營運資本的益處，減少資產負債比率及溢價配股後，認為符合股東利益。至於董

事及控股股東馬廷雄所持股權將由３７﹒１３％攤薄至１６﹒８６％而成為第二大股東。

該集團指，由於郁國祥所購股權逾３０％而需按例提全購，故申請清洗豁免，並需獲股東批

准方可。（ｗｈ）

