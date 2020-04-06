《神州民企》霸王集團漏報１月購４千萬人幣理財產品屬一時疏忽

《經濟通通訊社６日專訊》霸王國際（０１３３８）公布，早於１月１４日，附屬公司霸王

廣州認購由中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）提供合共本金４０００萬元（人民幣

．下同）的保本、短期及固定收益率理財產品，構成須予披露交易，但未有盡快作公布。該集團

指，不按時遵守上市規則規定並非故意違反，且純屬個別事件，因管理層一時疏忽所致，將採取

補救措施以防同類事件再次發生。

該集團指，乃在最近在對截至去年１２月３１日年度財務報表進行審計期間發現有關認購事

項，董事已於昨日舉行董事會會議，以追認及批准該等認購事項，包括獨立非執行董事在內的董

事認為，有關理財產品條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合該集團及股東整體利益

。

該集團指，已採取措施包括已更新關於現金和資金管理內部控制手冊，確保未來對理財產品

任何投資均符合上市規則第１４章規定、將加強對管理層及財務部門員工培訓包括外聘法律顧問

對員工合規性要求和須予披露交易例子進行培訓，強調遵守上市規則重要性；也將提醒管理層和

財務部門員工將可能構成潛在須予披露交易的交易向首席財務官報告以供批准，而首席財務官應

在進行這些交易前評估披露要求，並已就認購理財產品編製一份內部管控核對清單，列出將來投

資或續期理財產品時須依循的內部程序，將就合規事宜與其專業顧問更緊密聯繫及審核及風險管

理委員會應在下一次發布中期報告報告有關事項執行進度。

該集團指，所購３款理財產品屬保本理財固定收益型，其年化收益率為３﹒２％，分別於４

至７月到期，如持有至期滿的投資收益分別為約１５﹒９６萬元、１４﹒６４萬元和１５﹒９６

萬元。（ｗｈ）

