《日入而息》小股東聯盟促匯控回應訴求，人行降準港股飆５１３點

《今天重點》﹡小股東組聯盟促匯控（００００５）回應訴求，冀以５％股份召ＥＧＭ；梁

振英呼籲股東杯葛匯豐，促兩位港人非執董辭職；小股東批評匯控違反合約

精神，做法形同騙子；若一周無回應，不排除行動升級；匯豐小股東權益大

聯盟表示取消派息嚴重損害股東利益；Ｗｅｂｂ表示匯控停派息不違法，股

東興訴訟屬浪費金錢

﹡劉怡翔稱樓價累積跌幅不大，無意撤辣

﹡本港新增２４宗確診個案，累計９１５宗；銅鑼灣再現卡拉ＯＫ感染群組，

博愛醫護測試暫呈陰性



《即日市況》﹡人行降準藍籌股全升，港股全日飆５１３點收２３７４９重上廿天線



《美元匯價》﹡歐元短線仍承壓，若今日高收或有機會轉向；歐元最新報１﹒０８０９╱，

日圓最新報１０８﹒９５╱９７



《公司資訊》﹡小股東組聯盟促匯控（００００５）回應訴求，冀以５％股份召ＥＧＭ；梁

振英呼籲股東杯葛匯豐，促兩位港人非執董辭職；小股東批評匯控違反合約

精神，做法形同騙子；若一周無回應，不排除行動升級；匯豐小股東權益大

聯盟表示取消派息嚴重損害股東利益；Ｗｅｂｂ表示匯控停派息不違法，股

東興訴訟屬浪費金錢

﹡港鐵（０００６６）被稅局追稅２３億，或令優惠削減半億

﹡中手游（００３０２）疫情並未影響年內新手機遊戲上線節奏

﹡中銀航空租賃（０２５８８）首季實現飛機利用率１００％，收款率９４％

﹡中金（０３９０８）已就回歸Ａ股正式啟動上市輔導

﹡泰山石化（０１１９２）兩年前多斥９４０萬元人民幣收購上海船舶服務商

股權

﹡莊皇集團（０８５０１）承接兩毛坯房裝潢項目，共涉１﹒２４億元

﹡華信地產（００２５２）華國酒店由盈轉虧，６月起將暫停營運以重建

﹡華僑銀行料３月港元存款反彈，季結後定存利率將隨拆息回落

﹡徽商銀行（０３６９８）小股東登報質疑公司不合理修改章程，促證監介入

調查

﹡環球大通（０８０６３）再售火幣科技（１６１１）虧損１１６３萬元

﹡鴻興印刷（００４５０）無錫土地被政府徵收獲補償２﹒９６億元人民幣

﹡金地商置（００５３５）３月合約銷售額按年跌１３％，首季累跌３５％

﹡民商創科（０１６３２）斥１３００萬購中國通海金融（００９５２）債券

﹡雄岸科技（０１６４７）與天音控股集團訂戰略合作框架協議，或設立合資

公司



《神州民企》﹡海底撈（０６８６２）內地門店重開北京店有人龍，惟加價６％份量減

﹡老恆和釀造（０２２２６）正調查近期法律行動是否與附屬湖州老恆和有關

﹡融創中國（０１９１８）３月合同銷售額跌１８％

﹡「興業太陽能」（００７５０）股份簡稱周四起改為「水發興業能源」

﹡陽光１００中國（０２６０８）３月合同銷售按年跌２２％至３﹒５７億人

幣



《中國要聞》﹡海南表示鼓勵本地大型體育旅遊企業上市，實施海外併購

﹡建行被揭用人唯親，新規禁員工親屬任職總行本部

﹡中國結算表示投資者辦理證券查詢業務免收費

﹡安信信託劫難未休，訴訟纏身虧損連年亮退市警號

﹡任澤平稱降準利好股債，緩疫情衝擊下房企現金流壓力

﹡社科院智庫：逆周期調節力度加大，貨幣政策已經轉向

﹡中國汽車流通協會：全國經銷商綜合復工率７２﹒５％

﹡武漢復工復產快於預計，建首期２００億企業紓困金

﹡商務部表示中國沒有也不會限制醫療物資出口

﹡農業農村部表示糧食貨足價穩，國際糧價上漲影響有限

﹡瑞幸董事長表示會對財務造假事件負責，公司仍正常運營；平保、太保等承

保瑞幸董責，保額最高２５００萬美元



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒６１％，報９８１８﹒７４點



《其他消息》﹡綠置居首次網上直播攪珠，頭３號碼８２、５１、４５

﹡劉怡翔稱樓價累積跌幅不大，無意撤辣

﹡陳茂波稱正籌備更全面支援措施，貸款需求不限中小企

﹡積金局表示疫情市波動，打工仔更要保持冷靜

﹡金管局下調銀行監管儲備水平，釋放逾２０００億元借貸空間

﹡地政總署首季批出六份預售樓花同意書，涉３３４０伙

﹡「限聚令」下，十大屋苑周末成交錄單位數八周新低

﹡ＷｏｒｋＴｅｃｈ與卓佳合作，推以共享辦公室舉辦股東大會

﹡花旗延長稅季貸款，實際年利率低至２﹒０１％

﹡環聯表示分段恢復香港網上信貸報告、評分及提示服務



《新冠肺炎》﹡銅鑼灣再現卡拉ＯＫ感染群組，博愛醫護測試暫呈陰性

﹡中國海關表示出口偽劣醫療物資，最高罰貨值金額三倍

﹡中國駐美大使館就搭乘臨時包機意願進行摸底調查

﹡田北辰促林鄭減薪三成，特首辦稱有機制適時會回應

﹡何栢良建議立法強制戴口罩，現階段解封禁令微限聚令

﹡政府指陳淑莊酒吧開會涉違「限聚令」

﹡特朗普稱美國疫情有企穩跡象，紐約死亡病例按日減少

﹡袁國勇稱本港第三波疫情或由內地傳入所導致

﹡捷克總統駁斥中國防疫質量的指責，稱做文章的應道歉

﹡陳智思稱政府仍可擴大防疫措施，如關非必要業務商店

﹡胡潤全球百富榜：疫情兩個月富豪身家平均蒸發逾一成

﹡中石化澄清：熔噴布從未委托予其他單位或個人銷售

﹡內地懲罰企圖隱瞞症狀者，最高罰款３萬入海關黑名單

﹡民航局表示民航共安排１１架次航班，協助中國公民回國

﹡中國海關表示４月起對所有入境旅客全部實施核酸檢測

﹡葉氏化工（００４０８）酒精搓手液等消毒產品將於本月中推出

﹡陳淑莊稱限聚令新規例有不清晰地方

﹡中物聯表示３月中國快遞物流指數回升至１０３﹒７％

﹡友邦推免費２０１９冠狀病毒病保障予港澳市民及客戶

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