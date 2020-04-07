《華爾街內望》新冠肺炎死亡病例下跌，美股急升道指漲１６２７點

《經濟通通訊社７日專訊》美國疫情最嚴重的紐約新增死亡病例有所減少，市場對疫情擴散

趨勢將放緩產生樂觀情緒，美股周一（６日）急漲，三大股指均漲逾７％。

道指收高１６２７點或７﹒７３％，報２２６７９點。標指收高１７５點或７﹒０３％，報

２６６３點。納指收漲５４０點或７﹒３３％，報７９１３點。

三大股指均創自上月２４日以來最大單日漲幅，但標指仍較２月中的歷史高位跌逾２１％。

美國各證交所成交共１２６﹒２億股，低於過去二十個交易日的日均成交量１５２﹒２億股

華爾街恐懼指標ＶＩＸ指數降至兩周最低，但仍處於較高水平。

紐約周日（５日）報告的新增死亡病例按日略有下降，創近一周以來首次。該州州長庫莫表

示，入院率下降，死亡病例增加趨勢放緩，但市民及政府不應自滿。

不過儘管出現積極的跡象，但美國官員已經準備好迎接新冠肺炎大流行的死亡高峰周，累計

死亡病例已超過１萬宗。

板塊方面，科技股、防禦性公用股均攀升逾８％。銀行指數躍升８﹒２１％，創下逾一周最

佳單日表現。

個股方面，波音大漲１９﹒４７％。市場對Ｚｏｏｍ的私隱問題表示擔憂，收跌４﹒１％。

范思哲（Ｖｅｒｓａｃｅ）母公司Ｃａｐｒｉ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ飆升２５﹒９％，公司預計將

於６月重新開業，並暫時裁減北美所有員工。

指標美國十年期公債收益率升７﹒８個基點，報０﹒６６６６％。（ａｌ）

