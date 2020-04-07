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即市新聞

07/04/2020 07:50

《華爾街內望》新冠肺炎死亡病例下跌，美股急升道指漲１６２７點

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國疫情最嚴重的紐約新增死亡病例有所減少，市場對疫情擴散
趨勢將放緩產生樂觀情緒，美股周一（６日）急漲，三大股指均漲逾７％。
　　道指收高１６２７點或７﹒７３％，報２２６７９點。標指收高１７５點或７﹒０３％，報
２６６３點。納指收漲５４０點或７﹒３３％，報７９１３點。
　　三大股指均創自上月２４日以來最大單日漲幅，但標指仍較２月中的歷史高位跌逾２１％。
美國各證交所成交共１２６﹒２億股，低於過去二十個交易日的日均成交量１５２﹒２億股
　　華爾街恐懼指標ＶＩＸ指數降至兩周最低，但仍處於較高水平。
　　紐約周日（５日）報告的新增死亡病例按日略有下降，創近一周以來首次。該州州長庫莫表
示，入院率下降，死亡病例增加趨勢放緩，但市民及政府不應自滿。
　　不過儘管出現積極的跡象，但美國官員已經準備好迎接新冠肺炎大流行的死亡高峰周，累計
死亡病例已超過１萬宗。
　　板塊方面，科技股、防禦性公用股均攀升逾８％。銀行指數躍升８﹒２１％，創下逾一周最
佳單日表現。
　　個股方面，波音大漲１９﹒４７％。市場對Ｚｏｏｍ的私隱問題表示擔憂，收跌４﹒１％。
范思哲（Ｖｅｒｓａｃｅ）母公司Ｃａｐｒｉ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ飆升２５﹒９％，公司預計將
於６月重新開業，並暫時裁減北美所有員工。
　　指標美國十年期公債收益率升７﹒８個基點，報０﹒６６６６％。（ａｌ）

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