《匯市走勢》英國首相約翰遜轉至深切治療部，英鎊下挫

《經濟通通訊社７日專訊》英國首相約翰遜因新冠肺炎病情惡化，轉往深切治療部，英鎊兌

美元及歐元周一（６日）雙雙下跌。

英鎊兌美元跌至１﹒２２５美元，消息公布前約於１﹒２３０美元水平。歐元兌英鎊升至０

﹒８８１英鎊，此前報０﹒８７７英鎊。

歐元兌美元跌０﹒１１％，報１﹒０７９６美元。美元兌日圓漲０﹒６４％至１０９﹒１４

日圓。澳元兌美元躍升１﹒５５％至０﹒６０８８美元。

唐寧街首相發言人表示，周一（６日）下午首相病情惡化，在醫療小組建議下已被轉至醫院

的深切治療部。如果首相無法履行職責，英國外交大臣拉布將被指定接管國家領導權。

紐約和新澤西州長周一均表示，初步顯示疫情趨平的跡象，但在全國死亡人數超過１萬人、

病例數量達３５萬下，市民及政府不應自滿。

在死亡病例穩步下跌下，意大利、西班牙在內的歐洲國家已經開始著手緩解因疫情而實施的

封鎖。

歐元區財長料將於今日就疫情期間支持經濟的三個選項達成一致共識，或包括聯合發債，但

方案需讓各成員國都滿意。

日本最快今日宣布東京及其他六個縣進入緊急狀態，以控制疫情擴散。與此同時，日府準備

推出９９００億美元的經濟刺激計劃，減輕疫情的經濟衝擊。（ａｌ）

