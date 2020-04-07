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07/04/2020 07:58

神州租車（００６９９）：無參與瑞幸咖啡任何商業交易，今早復牌

　　《經濟通通訊社７日專訊》神州租車（００６９９）公告，知道上周五（３日）集團股份買
賣出現異常變動，並注意到瑞幸咖啡就偽造交易啟動內部調查一事，造成於納斯達克上市的美國
存託股份價格出現顯著波動。集團澄清，並無持有瑞幸咖啡任何美國存託股份或其他證券，且並
無參與瑞幸咖啡的任何商業交易。已向聯交所申請自今日上午九時正起恢復股份買賣。
　　早前，瑞幸咖啡於內部特別委員會自爆有關偽造交易訊息的調查進展細節，發現首席營運官
及幾名僱員自去年第二季開始造假，偽造交易價值約２２億元人幣。資料顯示，神州租車大股東
陸正耀家族手持集團６﹒３１億股，佔總股本２９﹒７７％，而陸正耀亦為瑞幸咖啡大股東。神
州租車上周五急瀉５４﹒４２％後停牌，停牌前報１﹒９６元。
　　集團稱，儘管陸正耀為瑞幸咖啡股東及主席，已於２０１６年４月辭任集團首席執行官職位
並改任非執董。此後，他並無參與集團日常管理。此外，瑞幸咖啡的首席運營官劉劍已於
２０１５年起不再於集團擔任部門總監一職。集團與金融機構的業務關係及營運暫保持正常。
　　集團稱，審核及合規委員會每季度召開一次會議，以審閱財務業績、財務報告制度、風險管
理及內部控制制度。集團財務報表的編製完全符合適用會計原則，並經集團核數師審核或審閱。
（ｎｓ）

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